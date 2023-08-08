حزب الميثاق يحاور طلبة "اليرموك" حول المشهد الحزبي الراهن

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دعا أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني الجامعات الى التفاعل مع مخرجات التحيدث السياسي المنشود باعتباره من أبرز وأهم الحواضن لانجاح مسيرة التطوير والتحديث والتطوير السياسي بكل روافعه لما تمتلكه من خزان بشري مفعم بالطاقات والحيوية.وأكد المومني خلال لقائة اليوم بحضور مساعدي الأمين العام لحزب الميثاق الوطني حشد من طلبة جامعات اليرموك ان مخرجات العملية الاصلاحية والمشروع النهضوي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعه سمو ولي العهد الأمير الحسين باهتمام يضع الشباب كمحور استراتيجي للتنمية والتطور ومحاكاة المستقبل بروح العمل الجماعي الذي تمثل الأحزاب ركنه الرئيس.وأشاد المومني بمبادرة جامعة اليرموك بان كانت السباقة كجامعة حكومية في احتضان أول نشاط حزبي داخل حرمها ما يعزز الثقة بأن مسيرة العمل السياسي والحزبي ستحقق نجاحات تراكمية بخلق ثقافة حزبية جديدة داخل الجامعات التي تمثل وقود المعرفة والريادة والبوصلة التي تضيىء مستقبلا واقعيا لا حالما لدور الشباب في التاثر والتاثير بصنع القرار باعتبارهم الشريحة الأوسع والأكثر تأثيرا في صياغة مخرجات العمل الحزبي.وأشار المومني الى اهمية ان ينخرط الشباب بالعمل الحزبي وان يكونوا مبادرين ومواطنين فاعلين في جامعاتهم ومجتمعاتهم منوها ان حزب الميثاق لديه قاعدة وحواضن شبابية فاعلة تشكل أسس العمل الحزبي الميثاقي إيمانا من الميثاق بضرورة وأهمية اشراك الشباب وتقديمهم حيث ان المكتب السياسي لحزب الميثاق لديه عديد من الشباب يعتز بدورهم وقدراتهم وفكرهم الخلاق المبدع واثبتوا خلال المرحلة الماضية ان الرهان على الشباب في الاتجاه الصحيح.وحاور المومني الطلبة حول مختلف الشؤون الحزبية والمشهد السياسي الوطني راهنا لافتا الى مراحل اعداد الحزب لاستراتيجيته وخطط وضع البرنامج الانتخابي القادم.ونوه المومني الى ان العمل الحزبي البرامجي هو البديل الاوحد والافضل للعمل الفردي القائم على اعتبارات محددة بالانتقال لصيغة عمل برامجي تشخص الواقع وتضع الحلول القابلة للقياس والتقويم والمسائلة.واكد المومني ان التخوفات من الانخراط في العمل الحزبي في ظل القانون والتشريعات الناظمة والتعديلات الدستورية وضمانة جلالة الملك أصبحت من الماضي وهو ما يتيح بيئة عمل حزبي جاذبة ومشجعة داعيا الى اغتنام فرصة انجاحها باعتبارها مطلب وطني توافقي.وتطرق المومني الى جوانب من قانوني الاحزاب والانتخاب ذات الصلة بالشباب وتمكينهم سياسيا لدخول معترك الحياة الحزبية الراشدة والمنضبطة ذات الرسالة الوطنية الهادفة الى انجاح مسيرة البناء والتنمية والتحديث للمملكة التي تعبر مئويتها الثانية وهي اكثر اصرارا على انضاج مسيرة الاصلاح بكل مكوناتها وابعادها وروافعها.يشار الى ان هذا اللقاء هو الثاني لحزب الميثاق الوطني في الجامعات بعد اقرار نظام ممارسة الانشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي بعد لقائه الاول بطلبة جامعة اربد الاهلية الاسبوع الماضي.