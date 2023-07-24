حفل إشهار كتاب "الإسلاميون في الأردن؛ الدين والدولة والمجتمع"

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أقامت مؤسسة فريدريتش إيبرت في عمّان، أول من أمس حفل اشهار كتاب "الإسلاميون في الأردن: الدين والدولة والمجتمع"، للباحثين (د. محمد أبو رمان، حسن أبو هنية، وعبدالله الطائي)، حيث يتحدث الكتاب عن تطوّرات الحالة الإسلامية الأردنية وتحولاتها في أعقاب مرحلة الربيع العربي.نقاش باحثون واكاديميون مضمون كتاب "الإسلاميون في الأردن: الدين والدولة والمجتمع"، في بداية الحفل القى كلمة مؤسسة فريدريش إيبرت في عمان، الدكتور سفن شفيرزنسكي رحب فيها بالحضور والمشاركة في هذا الكتاب والمؤلفين.اشتمل الحفل على جلستين أولى جاء بعنوان "العلاقة الجدلية بين الدين والدولة والمجتمع: كيف هو الوضع في الأردن"، تحدث فيها كل من: الباحث والخبير في الجماعات والحركات الإسلامية الدكتور محمد ابو رمان، والباحث في الجامعات الإسلامية عبدالله الطائي، والباحث في الاجتماع السياسي محمد الأمين عساف، وادارها الصحافية في قناة المملكة غادة عمار.اما الجلسة الثانية فهي جلسة نقاشية جاءت بعنوان "التكيف الإسلامي الأردني وسط ديناميكيات الأزمات"، تحدث فيها كل من الباحثة في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بنان ملكاوي، والباحث والخبير في الجامعات والحركات الإسلامية، حسن أبو هنية، والكاتب السياسي والباحث في الدراسات الإسلامية غيث القضاة، وادارة الجلسة الباحثة والصحفية لين غرايبة.استعرض الباحث عبدالله الطائي في الجلسة الاولى ابرز ما تناوله الكتاب قائلا :يناقش الكتاب تطورات الحالة الإسلامية الأردنية وتحولاتها في مرحلة ما بعد الربيع العربي، وهو بمثابة زيارة جديدة لواقع الإسلام السياسي في الأردني، كما يتناول الكتاب الحركات والجماعات الإسلامية الرئيسية من خلال مفاهيم واطر نظرية جديدة، دون التركيز فقط على الأبعاد الإيديولوجية أو معايير الاعتدال والتطرف والراديكالية والإصلاح، ويطرح تساؤلات جديدة.فيما قال د. محمد ابو رمان إن الكتاب هو محاولة لإعادة قراءة حركات الإسلام السياسي في الأردن ولا يركز فقط على الجانب الأيديولوجي والعلاقة السياسية بين الدولة والحركات الإسلامية بل يناقش ايضا السياقات السياسية والثقافية والاجتماعية التي تحيط بالحركات الإسلامية وتطورها، كما يركز على مسألة المنهجية الذي من خلاله ندرس الحركات الإسلامية، فيما تحدث الباحث محمد الأمين عساف عن التغير في مفهوم العلاقة بين الفرد وبين مكونات الاجتماعية وبين العاملين في المؤسسات في الماضي كنا نتحدث عن علاقة عضوية ام اليوم فنحن نتحدث عن تعاقدية علاقة قايمة على الانتاجية.وفي الجلسة الثانية تحدثت فيها والباحث والخبير في الجامعات والحركات الإسلامية، حسن أبو هنية، تحدث عن "مصطلح الإسلامي السياسي"، حيث قدم تعريف لهذا المصطلح، مشيرا إلى أن مصطلح الإسلام سياسي، حيث ينطوي هذا الدين على رؤية سياسية في العالم، وبالتالي هذه التسمية حاضرة ولكن لعدم وجود بدائل بقى هذا الاصطلاح موجود، وحاولنا في اغلب كتاباتنا ان نتجنب قدر الامكان هذا المصطلح ونحن نحاول ان نأتي بشيء اخرى.فيما تحدث الباحثة في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بنان ملكاوي، عن المصطلح الاسلام السياسي قائلة: إن تحفظها على مصطلح "ما بعد الإسلام السياسي"، حيث ان هذا المصطلح خرج في التسعينيات وهي فترة خمول في نشاط الحركات الإسلام السياسي السلمية بالذات لصالح نهوض وتسارع تيره السلفية التقليدية وبعدها السلفية الجهادية وما تمخض من ذلك من احداث سبتمبر وما بعد ذلك من حروب وكوارث، اما من جانب الكلام عن الحركات وخطاب الايديولوجي للحركات ما بعد الإسلام السياسي ممكن ان نطلق عليها مصطلح يعني الإسلام السياسي 0و2، او حتى النسخة المحدثة من الإسلام السياسي، فيما تحدث الكاتب السياسي والباحث في الدراسات الإسلامية غيث القضاة، عن تجربته مع الحركات والمنظمات الإسلامية وتجربته مع حزب الشراكة والانقاذ، وحزب زمزم.يشتمل كتاب "الإسلاميون في الأردن: الدين والدولة والمجتمع"، على ستة فصول بمثابة "زيارة جديدة" لحقل الإسلام السياسي أو الجماعات والتيارات الدينية في الأردن، مع استدخال الفاعلين المتدينين في الفضاء العام، في ظل بروز ظاهرة "الإسلاميين الالكترونيين"، إذ يمتلك بعض المؤثرين "Influencers" جمهورًا كبيرًا، وظهر لهم حجم تأثير ملحوظ في تأطير النقاش العام، بل والتأثير على السياسات الرسمية.كيف نفهم الإسلام السياسي (في الأردن)؟جاء الفصل الأول حيث وجد أنّ هنالك ضرورة في مرحلة ما بعد الربيع العربي لمراجعة الأسئلة البحثية والمنطلقات المفاهيمية التي تأسست عليها في فهم التجارب السياسية الإسلامية، نحو طرح أسئلة جديدة تتعلق بالبنى الاجتماعية والثقافية التي يرتبط بها "الحراك الإسلامي"، بدلًا من التركيز فقط على منهج تحليل الخطاب الأيديولوجي ورصد التطور التاريخي في الأطر المؤسسية والهيكلية في هذه الجماعات. فقد ركز الكتاب أكثر على الأنساق الاجتماعية والثقافية والنفسيّة التي تؤطر عمل الإسلاميين في المجال العام والمجال السياسي أيضًا. كما أن هذه التطورات المفاهيمية والمنهجية التي يتناولها الكتاب انعكست في التركيز بصورة أكبر على أخذ مفهوم "المجال العام" بدرجة أكبر من الاهتمام نتيجة التغييرات الهيكلية في الحياة العامة والسياسية في العالم العربي، والأردن، وهو الأمر الذي -انعكس بالضرورة- على زوايا الرؤية والفهم لتطور الحركات والجماعات والمجموعات الإسلامية الناشطة في المجتمع وفي العمل العام.الإخوان المسلمون.. من طموحات الربيع العربي إلى التمسك بالوجود، يتناول الفصل الثاني جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي وما حدث معها تطورات وتغييرات على المستويات الثلاثة الرئيسية؛ الفكريّة، المؤسسيّة، الحركيّة.كما تتبع الكتاب في هذا الفصل تحولات وتطورات جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في مرحلة ما بعد الربيع العربي، من خلال ثلاثة اتجاهات رئيسية؛ العمل السياسي والعلاقة مع النظام، وتطور الخطاب الأيديولوجي، وأخيرًا الحراك التنظيمي داخل الجماعة والحزب. وعلى صعيد العلاقة مع النظام السياسي والمشاركة في العملية السياسية، واصلت الحركة حضورها السياسي سواء بالاندماج أم المقاطعة، ويصل الكتاب إلى أنّ العلاقة مع النظام حققت قفزات كبيرة بالاتجاه السلبي بعد الربيع العربي، وتعمقت ما أطلق عليها الكتاب "الأزمة المستدامة" وأصبح الموقف ضد الحركة الإسلامية بمثابة "عقيدة" في مؤسسات الدولة، بوصف الحركة الخصم الرئيس في الداخل.وعلى صعيد الحراك الداخلي والتنظيمي في الجماعة والحزب، بالرغم ما شهدته فترة ما بعد 2013، من تطورات كبيرة أبرزها النزوح الجماعي لقيادات وشباب ما سمي بالجناح المعتدل من الحركة باتجاه تأسيس تجارب جديدة، لكن سرعان ما أعاد الحراك الداخلي تشكيل الفضاء التنظيمي عبر تطور مراجعات ومواقف بعض قادة الحركة، نحو تبني المقاربة البراغماتية والتحالف مع من تبقى من "جناح الحمائم" و"تيار الصقور".أحزاب ما بعد الإسلام السياسي.. خيارات التحالف والصدام مع السلطة، فيما خصص الفصل الثالث للحدث عن حركات الانشقاق والفصل التي اجتاحت أوساط جماعة الإخوان المسلمين، مقدما تسلسلا زمنيا بدأ بالإعلان عن مبادرة زمزم في ذلك العام، ثم التأسيس لجمعية جديدة تحمل اسم الإخوان المسلمين، بقيادة المراقب العام الأسبق، عبد المجيد ذنيبات، في العام 2015، ولاحقًا الإعلان عن نيّة تأسيس حزب الشراكة والإنقاذ في العام 2017، لمجموعة أخرى من قيادات الإخوان المسلمين، منهم سالم الفلاحات، وهو مراقب عام سابق للجماعة أيضًا.السلفية التقليدية: التكيّف مع سياسات "ما بعد الربيع العربي" حيث يسلط هذا الفصل الرابع الضوء على النفوذ والانتشار الذي تحقق للسلفية التقليدية في الأردن منذ وجودها في سبعينيات القرن الماضي، على اعتبار أن السلفية التقليدية أحد عوامل صناعة الأمن والاستقرار، وعوملت كشريك في الاستراتيجية الثقافية الدولية المناهضة للتطرف والإرهاب. كما سلط أيضًا على مراحل صعود العلاقة بين الدولة والتيار ونزولًا بعد عام 2011، ويحلل الكتاب أسباب ضعف هذه العلاقة وتراجعها وتداعيات ذلك على التيار السلفي نفسه.ويخلص الكتاب إلى أنه وعلى مدى عقود حققت الإستراتيجية الأردنية نجاحًا كبيرًا بمنع تسييس الدين وتثويره، فقد حافظت السلفية إلى جانب التيارات الإسلامية المتعددة في الأردن، باستثناء التيار الجهادي، على نهج سلمي وتعاوني في علاقتها مع الدولة، والإقرار بشرعية الدولة والحكم الهاشمي.وعلى الرغم من التحول الذي تشهده السياسات الدينية مؤخرًا وضعف العلاقة مع التيار السلفي، يخلص الكتاب إلى أن سياسة الدولة الخاصة بالإسلام ومكانته في الدولة والمجتمع، سوف تبقى سياسة ضبط ورقابة وسيطرة على المجال العام، ولذلك فإن مستقبل السلفية التقليدية هو رهن لتقلبات السياسة، ومدى قدرة السلفية على التكيّف مع التحولات الجيوسياسية الدولية والمرونة في التعامل مع تقلبات السياسة المحلية.تحولات التيار الجهادي منذ صعود تنظيم داعش، حيث يتناول في هذا الفصل الخامس التيار السلفيّ الجهاديّ وتطرق إلى تأثير الحرب في سوريا على التيار وتأسيس جبهة النصرة في العام 2012، وتمكنها من استقطاب أعداد كبيرة من الأردنيين، من أبناء التيار الجهادي ومن خارجه، من المتعاطفين مع القضية السورية، من خلفيات متنوعة. ولم يغفل الكتاب انهيار دولة داعش وانعكاساته على التيار الجهادي الأردني، وبالرغم من تراجع خطر تنظيم داعش، يذهب الكتاب إلى التنبيه من الخطر غير المباشر وهو الفكر الداعشي وما ينبثق عنه تطرف فكري وتطرف عنيف وعمليات إرهابية.حزب التحرير.. تصلّب الأيديولوجيا في سياق الثورة والديمقراطية عنوان الفصل الأخير، يتحدث الكتاب عن حزب التحرير وتحديدًا مرحلة الربيع العربي، فالكتاب يخلص إلى أن الحزب يشهد تراجعًا خلال السنوات التي أعقبت ثورات الربيع العربي، وهو اليوم يعاني من حالة من الجمود بسبب الحظر المفروض عليه والقيود القانونية والملاحقات الأمنية، وبسبب الخلافات والانشقاقات التي تسببت بها التحولات الديمقراطية والثورات الشعبية إلى جانب التصلب الأيديولوجي الذي يمنعه من التفاعل والمشاركة مع التحولات عقب الربيع العربي والذي ينظر بشك وريبة وتواطؤ من قبل العديد من الحركات الإسلامية التي من وجهة نظره قدمت تنازلات للظفر في السلطة عبر تكييف الإيديولوجيا مع الديمقراطية. كما يلفت الكتاب إلى أن الحزب بقي بطبيعته السياسية الراديكالية ونهجه الانقلابي وجمود هيكليته وتكوينه التنظيمي الطليعي السري، وبقي منذ تأسيسه نخبويًّا، ولم ينجح بالتواصل والتفاعل مع الجماهير، وهو ما أفسح المجال لظهور حركات إسلامية أكثر مرونة وبراغماتية كالإخوان المسلمين، أو جماعات أشد راديكالية وثورية قتالية كالسلفية الجهادية.