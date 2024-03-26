الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حمادة: الأسواق العربية مهمة لسياحة الربيع في الأردن

الربيع في الأردن - (أرشيفية للغد)
الربيع في الأردن - (أرشيفية للغد)
دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، إلى ضرورة تكثيف حملات الترويج للمواقع السياحية والأثرية في المملكة لزيادة أعداد السياح، خصوصا خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.اضافة اعلان

وشدد حمادة في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة التركيز على الأسواق العربية في عمليات التسويق، والتركيز على السياحة العائلية في ظل التنوع السياحي الواسع بالمملكة وأجواء فصل الربيع، وتوفر أنواع مختلفة من الأنماط السياحية.

وأوضح أن الأسواق العربية- خصوصا الخليجية منها- تعد من الأسواق المهمة لسياحة الربيع، ما يتطلب تكثيف حملات الترويج لاستقطاب أكبر عدد من السياح خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.

ولفت حمادة إلى أهمية العمل المشترك وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات الترويج والتسويق للمملكة داخل الأسواق العربية كمناخ سياحي جاذب، بالإضافة لتفعيل دور السفارات في عمليات التسويق واستقطاب المزيد من السياح.

وأكد أهمية زيادة الحركة السياحية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاعات تجارية وخدمية واسعة على رأسها الفنادق والمطاعم والنقل عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.

وأشار حمادة إلى أهمية تنشيط السياحة الداخلية خلال فترة عيد الفطر السعيد عبر توفير الدعم وتوسيع برامج تنشيط السياحة الداخلية وتعميمها على مختلف مناطق المملكة.

وتتجاوز مساهمة القطاع السياحي من الناتج المحلي الإجمالي 15%، فيما يوظف أكثر من 250 ألف عامل وعاملة من خلال 3324 منشأة سياحية منتشرة في عموم المملكة.
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