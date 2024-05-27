 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماية المستهلك": تجار يتحايلون على "السقوف السعرية" لبيع الدجاج

سقوف أسعار الدجاج
تحايلات على السقوف السعرية لبيع الدجاج من قبل بعض التجار

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه بعض التجار، الذين يتعمدون تقطيع الدجاج، بهدف "التحايل" وبيعه أعلى من السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة أوائل الشهر الحالي.

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وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى من مختلف محافظات المملكة حول عدم توفر كميات كافية من الدجاج بنوعيه الطازج والنتافات، ولجوء بعض التجار لتقطيع الدجاج وبيعه بأعلى من السقوف السعرية المحددة، إضافة لقلة الأوزان للدجاج الكامل المتوفر دون السقف السعري المحدد للكيلو غرام الواحد، وبيعه ضمن السقف السعري.


وحددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سقوفاً سعرية لأسعار دجاج النتافات بواقع 170 قرشا للكيلو للمستهلك، و150 قرشا باب المزرعة و160 قرشا للموزعين، فيما حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع 220 قرشا للمستهلك، و 205 قروش للجملة.

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