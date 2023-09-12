خزانات الري الأرضية.. ضرورة لتعزيز الصمود في مواجهة شح المياه

إيمان الفارس

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في ظل تحديات تجابه القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه، أكد مختصون في القطاع المائي ضرورة انتهاج وزارة المياه والري إجراءات تساهم بخلق الشراكة مع المواطنين، وتعتمد كفاءة واستدامة المياه كاستخدام خزانات المياه الأرضية الجوفية في الزراعة.وأشار المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، أهمية مضي وزارة المياه في هذا النهج، انطلاقا من إدراك المواطنين في تقاسم مسؤوليتهم معها، والالتزام بتحسين كفاءة استهلاك المياه من خلال اتباع نظم تتناسب بما يكفل توافر المياه بشكل مستمر.وفيما دعا تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي، وحصلت "الغد" على نسخة منه، إلى ضرورة المضي وفق أساليب استدامة المياه، وعدم إمكانية إغفال أهمية أساليب حفظ المياه ومبادرات الاستدامة الأخرى في الأردن، لا سيما في الأردن، وهو بلد يقع على مسطح مائي يعتبر الثاني من حيث درجة الملوحة في العالم (البحر الميت) ونحو 75 % من أراضية صحراوية، أكد مصدر مطلع في وزارة المياه أن "الأمنين المائي والغذائي من الأولويات الوطنية المترابطة".وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن اعتماد الزراعة المروية على التزويد المائي، تحتم ضمان استدامة وحماية هذه المياه وإدارتها بشكل موزون، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للقطاع المائي 2023 – 2040، دعت إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمرين في النشاطات بين قطاعي المياه والزراعة، وذلك جنبا إلى جنب مع الدعم الحكومي الشامل، بهدف تمكين القطاع الزراعي النشط وتحقيق الأمن المائي.وبحسب الإستراتيجية، تبقى الزراعة المروية أحد أكبر مستهلكي المياه، ما يتطلب الحاجة لإصلاحات عاجلة في كيفية ري المحاصيل، حيث يتم تقليل كميات المياه العذبة المستخدمة في الزراعة واستبدالها بالمياه المعالجة، ما يدعو إلى ضرورة الدعم الوطني لهذه الجهود والتعاون الوثيق مع القطاع الزراعي.من جانبها، أكدت أستاذة كلية هندسة الموارد الطبيعية في الجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية، مساهمة استخدام الخزانات تحت الأرض لجمع وتخزين مياه الأمطار، في الحفاظ على موارد المياه وتقليل فاتورة استهلاك المياه.وقالت هندية إن "الخزانات الموجودة تحت الأرض تستخدم لتخزين المياه لأغراض الري ومكافحة الحرائق والاستخدام المنزلي"، مشيرة إلى "إمكانية استخدام مياه الأمطار المجمعة في أغراض غير صالحة للشرب مثل الري، ما يقلل الاعتماد على مياه الشرب المعالجة لمثل هذه المهام".ولفتت إلى إمكانية مساهمة الخزانات الجوفية المصممة بشكل صحيح في الحفاظ على المياه عبر تخزين المياه الزائدة خلال فترات هطول الأمطار أو وفرتها واستخدامها خلال فترات الجفاف، بما يساعد في الحفاظ على المساحات الخضراء والحدائق من دون الإفراط في استخدام موارد المياه العذبة القيمة.وأوضحت أن كفاءة واستدامة استخدام الخزانات الجوفية لتخزين المياه، تعتمد على عوامل مختلفة، تشمل التصميم المناسب والصيانة والالتزام بالتعليمات والأنظمة المحلية، منوهة بأهمية "ضمان جودة المياه في الخزانات الجوفية لتحقيق الاستدامة".وتدعم مشاريع مثل تلك الخزانات، والتي تأتي في سياق ضمن مشروع برنامج الزراعة والقدرة على الصمود، وتنمية سلاسل القيمة والابتكار، والذي يموله البنك الدولي، تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية، وبناء القدرة على الصمود، في مواجهة شح المياه وآثار تغير المناخ بزيادة كفاءة استخدام المياه والحد من سحب المياه العذبة بشكل عام.من جهته، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات ضرورة انتهاج وزارة المياه والري، إجراءات تعمل على توعية المواطنين وتساهم بخلق نوع من الشراكة معهم لإدراك أنهم يتقاسمون المسؤولية مع الوزارة.وأشار الدحيات إلى ضرورة الالتزام بتحسين كفاءة استهلاك المياه من خلال اتباع نظام مناسب يكفل توافر المياه بشكل مستمر، منوها أيضا بالدور الذي تساهم فيه الخزانات الأرضية ودور الحصاد المائي، ما يساهم في مواجهة نقص المياه والأزمات الناتجة في فصل الصيف.