خطبة الجمعة بـ3 لغات في الرمثا

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن بدء تطبيق مبادرة ترجمة خطبة الجمعة، في مسجد سعد بن الربيع في مدينة الحسن الصناعية بلواء الرمثا.وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إنّ ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات متعددة يأتي ضمن خطة الوزارة لإيصال رسالة الإسلام المعتدلة السمحة إلى غير الناطقين باللغة العربية، مُبيناً أن المبادرة بدأت في مسجد سعد بن الربيع في مدينة الحسن الصناعية بلواء الرمثا، نظراً لوجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الأجنبية؛ لاطلاعهم على مضمون الخطبة وما تحويه من مواعظ وأحكام؛ مما يساعدهم على فهمها والتفقّه في الدين ونشر تعاليمه.وأضاف الخلايلة، أن الوزارة تسعى لتوسيع مبادرة ترجمة الخطبة في أماكن تجمعات العمالة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على دور خطبة الجمعة باعتبارها أقوى الوسائل الاتصالية تأثيراً في المجتمع لما تحمله من رسائل وعظية دينية وأخلاقية واجتماعية وتتعدى ذلك لتشمل جميع جوانب الحياة.وأشار الخلايلة، إلى أن الهدف من رسالة عمّان التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني شرح تعاليم الإسلام السمحة إلى المجتمعات والشرائح المختلفة، لذا تأتي مبادرة ترجمة خطبة الجمعة لتكون متناغمة مع أهداف الرسالة في توضيح مبادئ وقيم الإسلام.من جانبه قال مدير مديرية أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان، إن المبادرة هي الأولى من نوعها في مساجد المملكة، وتأتي لتمكين رواد المسجد للاستماع لترجمة خطبة الجمعة حتى تصل رسالة الخطبة لجميع المصلين وبلغتهم الأم، مبيناً أن خطبة الجمعة سيتم ترجمتها إلى " اللغة الانجليزية والبنغالية والتاميلية"، من خلال إلقاء الخطبة على الجالية المسلمة الهندية والبنغالية، مباشرةً بعد الإنتهاء من اداء صلاة الجمعة.وأشار جروان إلى أن مسجد سعد بن الربيع يشهد حضوراً كبيراً للمصلين العاملين في مدينة الحسن الصناعية والذي يبلغ عددهم قرابة 4 آلاف عامل.