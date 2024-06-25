خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

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واشتملت الخطة على الجوانب الأمنية والمرورية من خلال توفير الأمن وحفظ النظام حول قاعات الامتحان، وتنظيم الحركة المرورية في محيط المدارس، وتأمين وصول الأسئلة من إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم وحتى قاعات الامتحان بحماية أمنية مناسبة.كما عملت المديرية على توفير مسعفين متخصصين في كافة المدارس التي تعقد بها امتحانات الثانوية العامة لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لمحتاجيها وبصورة مباشرة.ويذكر أن مديرية الأمن العام اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بأجواء آمنة يتقدم من خلالها الطلبة لامتحاناتهم بصورة مناسبة.كما وتدعو المديرية إلى عدم التجمع أمام المدارس حفاظاً على السلامة العامة والبيئة الملائمة للطلبة، وتدعو الجميع إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أية مظاهر سلبية عبر رقم الطوارئ الموحد 911.