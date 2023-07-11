خطة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع الإنشاءات.. خفض الكربون وتعزيز البيئة

فرح عطيات

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حددت خطة متخصصة "11 تدخلاً لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع الصناعات الإنشائية في المملكة، الذي ينتج نحو 2.70 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وفق احصائيات رسمية"وتهدف الخطة، التي أطلقها المجلس الأردني للأبنية الخضراء أمس، لـ"تمكين الجهات الفاعلة في الصناعات الإنشائية من الانتقال نحو قطاع منخفض الكربون وعال الكفاءة، مع تعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم التنافسية".وأوصت الخطة، التي أطلقت بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، وغرفة صناعة الأردن، بـ"إعداد دراسة لتحليل إمكانية تطبيق تقنية حجز وتخزين الكربون في الأردن من قبل وزارتي البيئة، والطاقة والثروة المعدنية، وغرفة صناعة الأردن، والمؤسسات ذات انبعاثات الكربون المرتفعة، أو المؤسسات في القطاعات التي يصعب تقليل انبعاثاتها".ومن أجل تلك الغاية حددت الاستراتيجية أربعة إجراءات للعمل من بينها "تشكيل فريق فني للجنة الوطنية لتغير المناخ لتقديم المشورة لها حول التطبيق المحتمل لتقنية حجز الكربون، وتحديد مواضيع الدراسة، وتطوير حالة من الفهم حول هذه التكنولوجيا".كما ودعت الخطة، التي حصلت "الـغد" على نسخة منها لـ"إعداد دراسة تسويقية لتقييم احتياجات الأسواق في الأردن، والإقليم والعالم لمواد التشييد الخضراء، من خلال أصحاب المصلحة المعنين وعلى رأسهم مصنعي المواد الإنشائية في الأردن والإقليم، وغرفتي صناعة الأردن، وتجارة عمان".ومن بين المشاركين في تلك الخطوة، وزارات البيئة، والأشغال العامة والإسكان، والصناعة والتجارة والتموين، وصندوق تشجيع الطاقة، وأمانة عمان الكبرى، ونقابة مقاولي الإنشاءات".ويندرج ضمن هذه التوصية إجراءين الأول "يقضي بإقامة حوار بشأن دراسة احتياجات السوق للمواد الإنشائية الخضراء مع الجهات ذات الاهتمام، وتحديد المستخدمين النهائيين والمستهلكين لهذه المواد".ومن التوصيات كذلك "إعداد دراسة للتعرف على وتقييم احتياجات السوق للمعارف ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر الدائري في قطاع الصناعات الإنشائية، وبالتعاون مع مصنعي مواد الإنشاءات في الأردن والإقليم، ووزارات البيئة، والأشغال العامة والإسكان، والصناعة والتجارة والتموين".وبهدف تنفيذ تلك الخطوة لا بد من إجراء حوار مع أصحاب المصلحة المعنيين في قطاع الصناعات الإنشائية بشأن احتياجاتهم للمعارف ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وممارسات الاقتصاد الأخضر، وفق ما رد في الخطة ذاتها.وبموجب الخطة "ستُنشأ مجموعة من أصحاب المصلحة بعضوية القطاعين العام والخاص لتوجيه وإدارة الانتقال الى اقتصاد دائري وأخضر في قطاع الصناعات الإنشائية".ويتولى كل من المجلس الأردني للأبنية الخضراء، ووزارات الصناعة والتجارة والتموين، والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، وغرفة صناعة الأردن، ومصنعي المواد الإنشائية، وأمانة عمان الكبرى، وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وغيرهم مهمة تنفيذ تلك التوصية.وبناء على ذلك "سيوضع إطار عمل للحكومة عبر تفاعل الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وتصميم السياسات، ورصد وتقييم تنفيذها، والتوصل الى توافق بشأن الأهداف المشتركة، والمسار العام لتحقيق التحولات الخضراء في القطاع".ومن بين المقترحات أيضاً " إجراء جرد لاحتساب خط أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحديد التخفيضات التطوعية، عبر تطوير معيار لمقارنة مقدار الخفض الطوعي في الانبعاثات مع أداء الشركات المنافسة المحلية، والمعايير العالمية للصناعات الانشائية".ولا بد أن "يرافق ذلك تطوير وتنفيذ آلية رقمية للإبلاغ عن التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الصناعات الإنشائية، مع تطوير استراتيجية بشأن تداول الكربون التجاري تحسباً لإنشاء نظام في الأردن لتلك الغاية".ودعت الخطة ذاتها لـ"إنشاء منصة رقمية لنقل المعرفة والممارسات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري والأخضر الى شركات الصناعات الإنشائية، مع تطوير وتنفيذ برنامج لبناء قدرات قطاع الصناعات الإنشائية للحصول على التمويل الأخضر".ومن التوصيات المقترحة ضمن الخطة كذلك " إعداد وتنفيذ برنامج لبناء قدرات القطاع المصرفي على تطوير خدمات التمويل الأخضر، مع وضع منهج تعليمي لتدريب القوى العاملة على مهارات تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع الصناعات الإنشائية".ا