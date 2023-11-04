خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي.. عشائر الشيشان: نؤكد وقوفنا خلف الملك لوقف الحرب على غزة

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التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من عشائر الشيشان من محافظتي العاصمة والزرقاء.وأكد الوفد، الذي ترأسه الوزير والعين الأسبق سميح بينو، وقوف الأردنيين خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده لوقف العدوان على غزة والتصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.كما أكدوا أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى السند للشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من قتل وتدمير.وأشاروا إلى أن الأردن القوي هو القادر لدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.ولفتوا إلى أهمية الجهود التي يبذلها جلالة الملك منذ بداية الحرب على غزة على الصعيد الدولي والأممي والإقليمي.