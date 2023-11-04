السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي.. عشائر الشيشان: نؤكد وقوفنا خلف الملك لوقف الحرب على غزة

خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي.. عشائر الشيشان: نؤكد وقوفنا خلف الملك لوقف الحرب على غزة
عشائر الشيشان تلتقي رئيس الديوان الملكي
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من عشائر الشيشان من محافظتي العاصمة والزرقاء.

وأكد الوفد، الذي ترأسه الوزير والعين الأسبق سميح بينو، وقوف الأردنيين خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده لوقف العدوان على غزة والتصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.اضافة اعلان

كما أكدوا أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى السند للشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من قتل وتدمير.

وأشاروا إلى أن الأردن القوي هو القادر لدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

ولفتوا إلى أهمية الجهود التي يبذلها جلالة الملك منذ بداية الحرب على غزة على الصعيد الدولي والأممي والإقليمي.
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