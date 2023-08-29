دراسة المستلزمات الحكومية لمطابقتها لمعايير "الزئبق"

فرح عطيات

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تتجه وزارة البيئة إلى إجراء دراسة حول اللوازم والمشتريات الحكومية للتأكد من مدى مطابقتها والمعايير الدولية الخاصة بالزئبق، وضمان أن تكون "صديقة للبيئة".وتأتي تلك الخطوة بموجب التزامات الأردن بشأن اتفاقية ميناماتا التي كان قرر مجلس الوزراء عام 2015 المصادقة عليها رسمياً.وما تزال الوزارة بصدد حصر "كافة التشريعات والأنظمة ذات العلاقة باستيراد وتصنيع المنتجات المحتوية على مادة الزئبق، بالإضافة إلى المواصفات المعتمدة المحددة لحشوات الأسنان، والمصابيح والبطاريات"، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.وقال الخشاشنة إن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل ثمة "قائمة تعد بمختلف التعميمات الحكومية في ما يتعلق بإلزام المؤسسات الرسمية بطرح عطاءات شراء المستلزمات الصديقة للبيئة".وأضاف أن الوزارة تتجه بهذا الشأن إلى "إدراج شروط ضمن متطلبات العطاءات البيئية، من بينها تحقيق خفض في البصمة الكربونية، وأن تكون كافة المواد المستخدمة يعاد تدويرها، وخالية من المواد الكيميائية الخطرة مثل الزئبق"، وفقا للخشاشنة.وعقب تلك الخطوة، ستقوم الوزارة "بوضع التوصيات وفقا لمخرجات تحليل ستجريه لكافة بنود تلك الأنظمة والتشريعات، والتي قد تسهم في إدخال تعديلات جديدة عليها تتواكب والمستجدات الحالية"، وفق الخشاشنة.وطلبت اتفاقية ميناماتا في بنودها، وقف استيراد الزئبق والتجارة به إلى جانب تقييد استعماله في المواد الصناعية والبطاريات والمصابيح المدمجة والمصابيح الفلورية الخطية، ومستحضرات التجميل والكريمات والصوابين والمنظفات العلاجية والمبيدات الحشرية وحشوات الإسنان، وموازين الحرارة الزئبقية، إضافة إلى أجهزة قياس الضغط التقليدية، والإضاءات الموفرة للطاقة واللمبات.وأكد الخشاشنة لـ"الغد" أن "مواصفة مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة المستوردة والمصنعة ستُعدل، بحيث يتم التخلص التدريجي من مادة الفلوروسنت، واستخدام بدائل صديقة للبيئة، وآمنة صحيا".وكانت دراسة كندية أجريت في جامعة ترينت عام 2009 أكدت أن "الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من أضواء الفلورسنت قد تسبب إجهاد العين، والصداع النصفي، أو الدوار لبعض الناس"، مشيرة إلى أنه "يمكن تقليل هذه التأثيرات عن طريق وضع مصابيح الفلورسنت على مسافة لا تقل عن نصف متر".وبشأن نتائج دراسة "واقع السوق المحلي لمصابيح الإنارة المحتوية على الزئبق"، "أظهرت وجود مصابيح ليد (LED) مصنعة محلياً وبجودة عالية لا تحتوي على الزئبق".أما تلك المستوردة فإنه، وبالاستناد إلى استبيان من غرفة صناعة عمان، فإن "كافة المصابيح المباعة في الأسواق المحلية هي من الليد (LED)، مقابل انخفاض كبير في تلك التي تحتوي على الفلورسنت".ومن المقترحات الأخرى كذلك، وفق قوله "إجراء دراسة ميدانية مع المستهلكين تُظهر نسب شرائهم لهذه المصابيح، ومن أي أنواع، وكيف تنعكس على الاقتصاد المنزلي كذلك".وأشار تقييم أعلنت نتائجه وزارة البيئة وفريقها الوطني نهاية العام 2018، إلى أن مصادر الزئبق تأتي من الانبعاثات اثناء عمليات تصنيع الاسمنت، ومن حشوات الأسنان ومواد التجميل، ومن مصابيح الإضاءة، ومن موازين قياس الحرارة والضغط، اذ إن إجمالي مدخلات الزئبق إلى البيئة الأردنية تساوي 10,640 كغ زئبق/سنوياً.