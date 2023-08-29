الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

دراسة المستلزمات الحكومية لمطابقتها لمعايير "الزئبق"

مبنى وزارة البيئة-(أرشيفية)
مبنى وزارة البيئة-(أرشيفية)
 تتجه وزارة البيئة إلى إجراء دراسة حول اللوازم والمشتريات الحكومية للتأكد من مدى مطابقتها والمعايير الدولية الخاصة بالزئبق، وضمان أن تكون "صديقة للبيئة". اضافة اعلان
وتأتي تلك الخطوة بموجب التزامات الأردن بشأن اتفاقية ميناماتا التي كان قرر مجلس الوزراء عام 2015 المصادقة عليها رسمياً.
وما تزال الوزارة بصدد حصر "كافة التشريعات والأنظمة ذات العلاقة باستيراد وتصنيع المنتجات المحتوية على مادة الزئبق، بالإضافة إلى المواصفات المعتمدة المحددة لحشوات الأسنان، والمصابيح والبطاريات"، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
وقال الخشاشنة إن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل ثمة "قائمة تعد بمختلف التعميمات الحكومية في ما يتعلق بإلزام المؤسسات الرسمية بطرح عطاءات شراء المستلزمات الصديقة للبيئة".
وأضاف أن الوزارة تتجه بهذا الشأن إلى "إدراج شروط ضمن متطلبات العطاءات البيئية، من بينها تحقيق خفض في البصمة الكربونية، وأن تكون كافة المواد المستخدمة يعاد تدويرها، وخالية من المواد الكيميائية الخطرة مثل الزئبق"، وفقا للخشاشنة.
وعقب تلك الخطوة، ستقوم الوزارة "بوضع التوصيات وفقا لمخرجات تحليل ستجريه لكافة بنود تلك الأنظمة والتشريعات، والتي قد تسهم في إدخال تعديلات جديدة عليها تتواكب والمستجدات الحالية"، وفق الخشاشنة.
وطلبت اتفاقية ميناماتا في بنودها، وقف استيراد الزئبق والتجارة به إلى جانب تقييد استعماله في المواد الصناعية والبطاريات والمصابيح المدمجة والمصابيح الفلورية الخطية، ومستحضرات التجميل والكريمات والصوابين والمنظفات العلاجية والمبيدات الحشرية وحشوات الإسنان، وموازين الحرارة الزئبقية، إضافة إلى أجهزة قياس الضغط التقليدية، والإضاءات الموفرة للطاقة واللمبات.
وأكد الخشاشنة لـ"الغد" أن "مواصفة مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة المستوردة والمصنعة ستُعدل، بحيث يتم التخلص التدريجي من مادة الفلوروسنت، واستخدام بدائل صديقة للبيئة، وآمنة صحيا".
وكانت دراسة كندية أجريت في جامعة ترينت عام 2009 أكدت أن "الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من أضواء الفلورسنت قد تسبب إجهاد العين، والصداع النصفي، أو الدوار لبعض الناس"، مشيرة إلى أنه "يمكن تقليل هذه التأثيرات عن طريق وضع مصابيح الفلورسنت على مسافة لا تقل عن نصف متر".
وبشأن نتائج دراسة "واقع السوق المحلي لمصابيح الإنارة المحتوية على الزئبق"، "أظهرت وجود مصابيح ليد (LED) مصنعة محلياً وبجودة عالية لا تحتوي على الزئبق".
أما تلك المستوردة فإنه، وبالاستناد إلى استبيان من غرفة صناعة عمان، فإن "كافة المصابيح المباعة في الأسواق المحلية هي من الليد (LED)، مقابل انخفاض كبير في تلك التي تحتوي على الفلورسنت".
ومن المقترحات الأخرى كذلك، وفق قوله "إجراء دراسة ميدانية مع المستهلكين تُظهر نسب شرائهم لهذه المصابيح، ومن أي أنواع، وكيف تنعكس على الاقتصاد المنزلي كذلك".
وأشار تقييم أعلنت نتائجه وزارة البيئة وفريقها الوطني نهاية العام 2018، إلى أن مصادر الزئبق تأتي من الانبعاثات اثناء عمليات تصنيع الاسمنت، ومن حشوات الأسنان ومواد التجميل، ومن مصابيح الإضاءة، ومن موازين قياس الحرارة والضغط، اذ إن إجمالي مدخلات الزئبق إلى البيئة الأردنية تساوي 10,640 كغ زئبق/سنوياً.
الأمير الراحل زيد بن شاكر-(أرشيفية)

الذكرى 21 لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف اليوم منذ1 ساعة

ترجيح الانتهاء من مشروع "السلط- العارضة" في الربع الثاني من 2024

ترجيح الانتهاء من مشروع "السلط- العارضة" في الربع الثاني من 2024 منذ7 ساعة

مياه

"ظرف طارىء" سيحرم مناطق في عمان من ضخ المياه (أسماء) منذ7 ساعة

وزير التعليم العالي د. عزمي محافظة يلتقي وفداً من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية

اجتماع يناقش زيادة الجامعات الأردنية المعتمدة لدى قطر منذ10 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"بريكس".. كيف يستفيد الأردن من التكتلات الجديدة؟

منذ1 ساعة
7ecfc101-أجواء-معتدلة-في-أغلب-المناطق-اليوم

أجواء معتدلة في أغلب المناطق

منذ1 ساعة
مبنى إدارة التأمين الصحي في عمان-(أرشيفية)

تعويل على "الحزم المدفوعة" لحل معضلة التأمين الصحي الشامل

منذ1 ساعة
Untitled-1

دراسة توصي بمراقبة المنح وخفض فوائد القروض لتوسيع سوق العمل في إربد

منذ1 ساعة
جانب من غابات عجلون-(أرشيفية)

الأردن الأول عربيا بـ"جودة الهواء".. هل تتعزز السياحة؟

منذ1 ساعة
الشبول أثناء افتتاح اجتماع الفريق العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية أمس- (بترا)

الشبول: العرب يمتلكون قوة تفاوضية كبرى لمواجهة شركات الإعلام الدولية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الكيانات الهشة لن تبقى كما هي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد عام على التحديث

موسى الساكت |اليوم

القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات | منذ1 ساعة
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
 