الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

دراسة توصي بمراقبة المنح وخفض فوائد القروض لتوسيع سوق العمل في إربد

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الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية
 أوصت دراسة لسوق العمل في محافظة إربد بتوفير دعم مادي مناسب يساهم في تشغيل أعداد إضافية وتطوير العاملين والمنتج من خلال رفع سقف القروض من المؤسسات الاقراضية أو زيادة قيمة المنحة من المنظمات والمؤسسات المائحه.اضافة اعلان
ودعت الدراسة التي نفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)‏ ومؤسسة الترويج الاجتماعي (FPS)‏، لضرورة الالتزام بالرجوع إلى الدوافع الأساسية للأفراد الراغبين بالحصول على منح أو قروض من خلال إعداد نماذج تحاكي الدوافع الأساسية التي تظهر أهمية المشروع للأفراد والمساهمة في تنمية محلية مستدامه.
وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل الرقابة على المنح المقدمة للافراد من خلال المؤسسات المانحة وذلك لضمان وصول التمويل بالكامل وضمان استمراريته، إلى جانب دراسة تخفيض الرسوم الجمركية نسب الفوائد المترتبة على القروض زيادة فترات السماح للسداد، تسهيل إجراءات الترخيص وتخفيف العبء المالي المترتب عليها من اجل البدء بالمشاريع وزياد فرص استمرارية المشاريع الإنتاجية الصغيرة.
ودعت إلى البحث بأهمية تصمم بوابة إلكترونية تجمع كافة المؤسسات التي تمنح ترخيص المشاريع الإنتاجية الصغيرة للتشجيع على الإقبال للتراخيص إضافة إلى تخفيض العبء المالي، والتزام الوزارات المعنية والمؤسسات غير الحكومية بتشبيك أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة مع المؤسسات المانحة للحصول على دعم مالي وفني.
ودعت إلى التركيز على تمويل المشاريع من قبل المؤسسات المانحة والتي تساعد بزيادة حركة العجلة الاقتصادية في المناطق وهي ( المطابخ الإنتاجية صناعة دبس الرمان والعسل والمربيات صناعة الشوكلاته المطرزات، الحرف اليدوية، المشاريع الزراعية المائية، مراكز اللياقة البدنية، السباكة للسيادات، حضانة أطفال تربية الحيوانات..... الخ.
وأوصت الدراسة بالتركيز على التدريبات المهنية التي تلائم سوق العمل وهي: التسويق الإلكتروني، الحرف اليدوية، إعادة التدوير وإدارة النفايات صيانة السيارات الهجينة، التصوير الفوتغرافي، تصميم الأزياء، تكنولوجيا المعلومات، تعبئة وتغليف، رعاية صحية، صناعة الشوكلاته والحلويات، مهارات اللغة الإنجليزية، صيانة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، التجارة الالكترونية، الطاقة المتجددة، التكيف والتبريد، التمديدات الكهربائية، قطاع الانشاءات، الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات.
كما دعت إلى تطوير برامج ومساقات التدريبات المهنية بشكل مستمر بما يلائم متطلبات سوق العمل لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، إلى جانب الحث على توجيه السياسات التعليمية إلى التعليم المهني وأهميته في سوق العمل وملائمته للشواغر المطروحة وتكثيف الجهود لتوعية المجتمعات من خلال برامج تثقيفية مناسبة وحملات كسب تأييد.
وأوصت الدراسة بمراجعة أسس عمل المؤسسات الإقراضية من خلال تقديم منتج جديد للشباب الراغبين بإقامة مشاريع بنسبة فائدة أقل وفترة سماح أطول مع متابعة دورية إضافة لتقديم بعض التدريبات الخاصة بإدارة وتأسيس المشاريع والجدوى الاقتصادية.
وأكدت على الحاجة لوجود مظلة وطنية واسعة لاحتضان أصحاب المشاريع الإنتاجية لتدريبهم المستمر مهاراتيا، فنيا، تقنيا، مهنيا والتسويق الرقمي، تطوير المنتج ومواءمة السوق المحلي والدولي والمساهمة في تشبيكهم مع المؤسسات المائحة والإقراضية.
وأكدت أهمية زيادة توعية السيدات للحصول على فرص عمل تتناسب والمؤهلات العلمية القدرات والخبرات، وكذلك ان يتم عمل تدريب أو إعطاء محاضرات داخل بيئة العمل لكل فرد من الأفراد سواء كان عاملا أو موظفا أو مديرا ليتم تحديد الحقوق والواجبات لكل فرد من الأفراد وخلق بيئة عمل مناسبة تجعل من الأفراد فريقا متكاملا فعالا.
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