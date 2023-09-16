دراسة لربط "الشرب والري" للوصول لـ"تخزين استراتيجي"

إيمان الفارس

اضافة اعلان

تعتزم وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، وبالتنسيق مع شركة استشارية متخصصة، البدء بإجراء دراسة جدوى حول إمكانية تنفيذ مشروع "ضخ فائض الهطولات المطرية من قناة الملك عبد الله وتحديد مسارها نحو أحد السدود الشمالية"، وفق الأمين العام للسلطة م.منار محاسنة.وأكدت محاسنة، في تصريحات لـ"الغد"، أن فكرة هذا المشروع لا تعني "تحويل غايات استخدام مياه السد المستهدف من الري إلى الشرب، إنما ربط قطاعي الشرب والري معا بعدالة، من أجل الوصول إلى تخزين مائي استراتيجي واستخدامه وقت الحاجة واللزوم".ويتم الاعتماد على كامل السدود الرئيسية سواء في السدود الشمالية، وفي الأغوار الجنوبية ووادي عربة، في استخدامها للري، في حين يوجد سدان فقط يتم استخدامهما للري والشرب معا، مثل سد الموجب الذي يستخدم للري والشرب والصناعة، وسد الوحدة المخصص للري والشرب معا.وقالت محاسنة، إن فكرة المشروع تنطلق من أهمية تعزيز الاستفادة من كميات المياه الفائضة والناجمة عن تركيز الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المواسم الشتوية الماضية من قناة الملك عبد الله، والتي يتوقع أن تتكرر خلال الموسم المطري المقبل 2024-2023، وتوفير المزيد من كميات المياه في السد، لاستخدامه كـ"مصدر تخزين استراتيجي".وأضافت محاسنة، أنه فيما يتم استخدام مياه السد المستهدف من خلال الدراسة لأغراض تخزين المياه، لأغراض الري ولكن بنسبة ضئيلة خلال الوقت الراهن، إضافة لأن نوعية مياهه تصلح للشرب، سيتم الاعتماد على هذا "الخزان" باعتباره مصدر تخزين مائيا يتم اللجوء إليه في حال واجهت المملكة أي أزمة تزويد مائي خلال فترات الصيف، أو أي مشكلة فنية في عمليات التزويد من خلال أحد المصادر، وذلك من خلال ضخ فائض المياه من قناة الملك عبدالله نحو هذا السد.وأوضحت الأمين العام لـ"وادي الأردن"، أن فكرة الاعتماد على السد المستهدف من خلال هذا المشروع، انطلقت من أهمية تعظيم الاستفادة من مياه السد لغايات الشرب والري على حد سواء وعند الحاجة، لا سيما وأن مياهه تصلح للشرب، وذلك عبر تحويل فائض الهطولات المطرية من القناة إليه، في حين حالت صعوبة الخيار المتمثل بتنفيذ فكرة إنشاء خزان منفصل عند مأخذ "زي" بمسار من منطقة الأغوار إلى عمان، دون إمكانية المضي بها، لعوامل ارتفاع الكلفة المالية.ومن الإجراءات التي اتبعتها سلطة وادي الأردن ومنذ سنوات طويلة تعود إلى الثمانينيات؛ ضخ المياه من قناة الملك عبد الله إلى سد وادي العرب الذي لمياهه استخدامات عدة.وزادت أن الشركة الاستشارية تولي القضايا كافة المرتبطة بمياه الشرب الأولوية من خلال القيام بدراسة جدوى لمشاريع عدة ذات علاقة.وفي السياق ذاته، أشارت محاسنة لبدء الشركة بدراسة فكرة مشروع آخر يستهدف الاستفادة من أحد المصادر المائية المتوفرة في منطقة الأغوار الجنوبية لأغراض الشرب والري والأغراض الصناعية، ومدى الجدوى من إمكانية إنشاء هذا المشروع والاستفادة منه.وبينت أن شركة استشارية أردنية متخصصة، تقوم حاليا بدراسة الأودية الشمالية والأودية الجنوبية؛ حيث أظهرت الدراسات الأولية أن الأودية الشمالية "مستغلة بالكامل من قبل سلطتي المياه ووادي الأردن ومن قبل مواطنين"، مشيرة إلى أن نتائجها أظهرت أيضا جدوى إنشاء سدين جديدين على الأودية الجنوبية، إلا أن ذلك يعتمد على نتائج دراسة الجدوى بشكل متكامل وشامل، خاصة في ضوء التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة.وفي ظل محدودية مصادر المياه في منطقة الأغوار سواء الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، التي تقع ضمن صلاحيات سلطة وادي الأردن، وعدم إمكانية خلق مصادر جديدة باستثناء المياه السطحية والمياه الجوفية، اتخذت وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن، إجراءات مستجدة.وبهذا الخصوص، قامت الوزارة بسلطتيها، بحفر ثلاث آبار في الجزء الغربي، تم فحص اثنتين من الآبار وتبين أن مياههما قابلة للخلط مع مياه قناة الملك عبد الله من حيث الملوحة، فيما ما تزال البئر الثالثة في مرحلة التجربة المضخية، وصولا لفحص عينة يتم التحقق من خلالها من صلاحية نوعية المياه، وفي حال أثبتت صلاحيتها، يتم خلطها مع مياه القناة وعقب الموافقات اللازمة.