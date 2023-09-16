السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

محاسنة: بحث إمكانية ضخ فائض مياه الأمطار من قناة الملك عبد الله نحو أحد السدود الشمالية

دراسة لربط "الشرب والري" للوصول لـ"تخزين استراتيجي"

قناة الملك عبدالله (أرشيفية)
قناة الملك عبدالله (أرشيفية)
 تعتزم وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، وبالتنسيق مع شركة استشارية متخصصة، البدء بإجراء دراسة جدوى حول إمكانية تنفيذ مشروع "ضخ فائض الهطولات المطرية من قناة الملك عبد الله وتحديد مسارها نحو أحد السدود الشمالية"، وفق الأمين العام للسلطة م.منار محاسنة.اضافة اعلان
وأكدت محاسنة، في تصريحات لـ"الغد"، أن فكرة هذا المشروع لا تعني "تحويل غايات استخدام مياه السد المستهدف من الري إلى الشرب، إنما ربط قطاعي الشرب والري معا بعدالة، من أجل الوصول إلى تخزين مائي استراتيجي واستخدامه وقت الحاجة واللزوم".
ويتم الاعتماد على كامل السدود الرئيسية سواء في السدود الشمالية، وفي الأغوار الجنوبية ووادي عربة، في استخدامها للري، في حين يوجد سدان فقط يتم استخدامهما للري والشرب معا، مثل سد الموجب الذي يستخدم للري والشرب والصناعة، وسد الوحدة المخصص للري والشرب معا.
وقالت محاسنة، إن فكرة المشروع تنطلق من أهمية تعزيز الاستفادة من كميات المياه الفائضة والناجمة عن تركيز الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المواسم الشتوية الماضية من قناة الملك عبد الله، والتي يتوقع أن تتكرر خلال الموسم المطري المقبل 2024-2023، وتوفير المزيد من كميات المياه في السد، لاستخدامه كـ"مصدر تخزين استراتيجي".
وأضافت محاسنة، أنه فيما يتم استخدام مياه السد المستهدف من خلال الدراسة لأغراض تخزين المياه، لأغراض الري ولكن بنسبة ضئيلة خلال الوقت الراهن، إضافة لأن نوعية مياهه تصلح للشرب، سيتم الاعتماد على هذا "الخزان" باعتباره مصدر تخزين مائيا يتم اللجوء إليه في حال واجهت المملكة أي أزمة تزويد مائي خلال فترات الصيف، أو أي مشكلة فنية في عمليات التزويد من خلال أحد المصادر، وذلك من خلال ضخ فائض المياه من قناة الملك عبدالله نحو هذا السد.
وأوضحت الأمين العام لـ"وادي الأردن"، أن فكرة الاعتماد على السد المستهدف من خلال هذا المشروع، انطلقت من أهمية تعظيم الاستفادة من مياه السد لغايات الشرب والري على حد سواء وعند الحاجة، لا سيما وأن مياهه تصلح للشرب، وذلك عبر تحويل فائض الهطولات المطرية من القناة إليه، في حين حالت صعوبة الخيار المتمثل بتنفيذ فكرة إنشاء خزان منفصل عند مأخذ "زي" بمسار من منطقة الأغوار إلى عمان، دون إمكانية المضي بها، لعوامل ارتفاع الكلفة المالية.
ومن الإجراءات التي اتبعتها سلطة وادي الأردن ومنذ سنوات طويلة تعود إلى الثمانينيات؛ ضخ المياه من قناة الملك عبد الله إلى سد وادي العرب الذي لمياهه استخدامات عدة.
وزادت أن الشركة الاستشارية تولي القضايا كافة المرتبطة بمياه الشرب الأولوية من خلال القيام بدراسة جدوى لمشاريع عدة ذات علاقة. 
وفي السياق ذاته، أشارت محاسنة لبدء الشركة بدراسة فكرة مشروع آخر يستهدف الاستفادة من أحد المصادر المائية المتوفرة في منطقة الأغوار الجنوبية لأغراض الشرب والري والأغراض الصناعية، ومدى الجدوى من إمكانية إنشاء هذا المشروع والاستفادة منه.
وبينت أن شركة استشارية أردنية متخصصة، تقوم حاليا بدراسة الأودية الشمالية والأودية الجنوبية؛ حيث أظهرت الدراسات الأولية أن الأودية الشمالية "مستغلة بالكامل من قبل سلطتي المياه ووادي الأردن ومن قبل مواطنين"، مشيرة إلى أن نتائجها أظهرت أيضا جدوى إنشاء سدين جديدين على الأودية الجنوبية، إلا أن ذلك يعتمد على نتائج دراسة الجدوى بشكل متكامل وشامل، خاصة في ضوء التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة.
وفي ظل محدودية مصادر المياه في منطقة الأغوار سواء الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، التي تقع ضمن صلاحيات سلطة وادي الأردن، وعدم إمكانية خلق مصادر جديدة باستثناء المياه السطحية والمياه الجوفية، اتخذت وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن، إجراءات مستجدة.
وبهذا الخصوص، قامت الوزارة بسلطتيها، بحفر ثلاث آبار في الجزء الغربي، تم فحص اثنتين من الآبار وتبين أن مياههما قابلة للخلط مع مياه قناة الملك عبد الله من حيث الملوحة، فيما ما تزال البئر الثالثة في مرحلة التجربة المضخية، وصولا لفحص عينة يتم التحقق من خلالها من صلاحية نوعية المياه، وفي حال أثبتت صلاحيتها، يتم خلطها مع مياه القناة وعقب الموافقات اللازمة.
عاملات في مصنع نسيج بمدينة الحسن الصناعية في إربد-(أرشيفية)

"عمل أفضل": أطفال يعملون في "صناعة الألبسة" برغم ندرة مخالفات القطاع 14 أيلول 2023

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتحدث في جلسة حوارية لملتقى شركة (pwc) أمس-(بترا)

الخصاونة: الأردن تجاوز بحكمة قيادته الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية 14 أيلول 2023

وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال افتتاحه موسم قطف التمور الأردني في الشونة الجنوبية-(من المصدر)

قطاع التمور: 10 آلاف عامل و50 مليونا صادرات 14 أيلول 2023

منظمة محامون بلا حدود

"محامون بلا حدود" تطلق حملة لتطوير الإطار القانوني لعمل الجمعيات  14 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

"الغذاء والدواء" تشارك بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر

منذ 17 دقيقة
المركز الوطني لحقوق الإنسان - (أرشيفية)

"الوطني لحقوق الإنسان" يثمن إدماج الديمقراطية بالمناهج الدراسية

منذ 19 دقيقة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري-(أرشيفية)

اللاجئون السوريون يعانون انعدام الأمن الغذائي

منذ 21 دقيقة
نقابة الأطباء-(أرشيفية)

المواد التأديبية في قانون نقابة الأطباء تحتاج إلى جهة منفذة

منذ 22 دقيقة
أحد الأحواض المائية في البرتغال-(أرشيفية)

تهديدات تطال النظم "الإيكولوجية" للمياه العابرة

منذ 25 دقيقة
باص مدرسة خاصة خلال نقله طالبات في عمان-(أرشيفية)

11 ألف حافلة مدرسية بالشوارع.. من يتابعها؟

14 أيلول 2023
افكار و مواقف

الجيواستراتيجي وانعكاسه على الداخل الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |منذ 35 دقيقة
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
 