الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دراسة منح التأمين الصحي لأكثر من 100 ألف أسرة

تأمين صحي - (تعبيرية)
تأمين صحي - (تعبيرية)
بلغ عدد المساكن التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، من خلال المبادرات الملكية السامية، وموازنة اللامركزية والجهات الشريكة والتبرعات المقدمة لهذه الغاية 281 مسكنًا بين إنشاء وشراء وصيانة.اضافة اعلان

وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، جرى تسليم 26 مسكنًا للأسر العفيفة في لواءي عين الباشا وبني كنانة، والانتهاء من إنشاء 13 مسكنًا في محافظة جرش قيد التسليم لحساب المبادرات الملكية السامية، وتنفيذ 124 مسكنًا تتضمن إنشاء 67، وشراء 30، وصيانة 27 من موازنة اللامركزية.

وأشار التقرير إلى إنشاء 55 مسكنًا للأسر الفقيرة؛ منها 38 في لواء البادية الشمالية الشرقية، و17 في لواء الشونة الجنوبية، حيث اختيرت هذه الأسر من خلال الوزارة وضمن الأسر المتقدمة بطلبات والمدرجة على قوائم الوزارة وتكفلت بها الجهات الشريكة للوزارة، وتم شراء وصيانة 63 مسكنًا؛ منها 10 شراء و53 صيانة من التبرعات المقدمة للوزارة.

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ بناءً على التوجيهات الملكية السامية، مشروع مساكن الأسر الفقيرة منذ عام 2003 وذلك بتأمين الأسر العفيفة والفقيرة بمساكن صحية آمنة ومنحها حياة مستقرة، إذ تجاوز عدد الأسر التي تم تأمينها 5200 أسرة في جميع محافظات المملكة.

وبين أنه تم إعداد دراسات اجتماعية لغايات منح أو تجديد تأمين صحي لأسر فقيرة بمجموع 100749 أسرة؛ منها 22530 تقدمت بدراسات تجديد تأمين صحي، و78219 تقدمت بدراسات منح التأمين الصحي، و1832 تقدمت بدراسات الإعفاء من نفقات غسيل الكلى.

وأشار التقرير، إلى أن قطاع الحضانات من القطاعات ذات الأهمية كونها تقدم الرعاية لفئة الأطفال ما قبل المرحلة المدرسية من عمر الولادة ولغاية 4 سنوات وثمانية أشهر، ما يسهم في تشجيع المرأة على العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة، إذ تم العمل استنادًا لنظام ترخيص دور الحضانات رقم 77 لعام 2018 وتعليمات ترخيص دور الحضانات لعام 2019 وحاليًا النظام الجديد المعدل قيد الإقرار من ديوان التشريع والرأي وجارٍ العمل على وضع التعليمات الخاصة به من خلال لجنة فنية متخصصة.

وبلغ مجموع الحضانات المسجلة 1122 حضانة منتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث تم تسجيل 106 حضانات العام الماضي؛ منها 7 منزلية، و45 مؤسسية، و54 خاصة، وبلغ مجموع المستفيدين من خدمات دور الحضانات 35 ألف طفل وطفلة، كما تم توفير دعم للجمعيات الراغبة بإنشاء حضانات من خلال صرف دعم قيمته 5 آلاف دينار للجمعية الراغبة بإنشاء حضانة، و3 آلاف دينار لتحسين الحضانة القائمة. (بترا)
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