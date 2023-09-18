"درب الأمان 3" يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة

آلاء مظهر

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كشف مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور يوسف أبو الشعر أن تمرين درب الأمان 3 الذي انطلق أمس سيشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة في كافة مديريات التربية والتعليم.وقال أبو الشعر في تصريح خاص لـ"الغد" إن تمرين درب الأمان 3 هو تمرين وطني شامل يهدف إلى الوقوف على مدى استعداد مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات الناتجة من تداعيات الزلازل بكفاءة عالية وفق الخطة الوطنية المنسقة الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.وبين أن التمرين الذي سيستمر لغاية 19 الشهر الحالي سيتم بموجبه إخلاء عدد من المدارس إخلاء حقيقيا بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والحاكم الإداري ومدير التربية والتعليم والدفاع المدني.وأضاف أبو الشعر أنه خلال التمرين ستفرض عدد من المعضلات تتطلب اتخاذ إجراءات مباشره من كافة مديريات التربية والتعليم، وهذا يستدعي تفعيل كافة إمكانات الوزارة في أثناء تنفيذ التمرين.وتابع أبو الشعر أنه أثناء تنفيذ التمرين، ستكون هناك غرفة عمليات رئيسة على مستوى مركز الوزارة ترتبط بغرفة العمليات في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن طريق قنوات الاتصال المعتمدة وضباط الارتباط في المركز.وأوضح أبو الشعر أن جميع البيانات والمعلومات اللازمة تم توفيرها لتنفيذ التمرين على أكمل وجه عن طريق نظام المعلومات الجغرافية GIS وقاعدة البيانات openemisفضلا عن تفعيل غرف العمليات في مديريات التربية والتعليم جميعها، وتأسيس قنوات التواصل اللازمة معها عبر تقنيات الاتصال المرئي والهاتفي، بحسب ابو الشعر.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مأسسة إدارة المخاطر والأزمات في عملياتها، حيث أُطلقت مؤخرا استراتيجية المخاطر في وزارة التربية والتعليم لتوضيح رؤيتها في هذا الإطار بالوصول إلى بيئة تربوية آمنة وتعليم مستدام قادر على مواجهة المخاطر، وبناء على ذلك أسس قسم المخاطر في الوزارة ليعني بكل ما يتعلق بالاستعدادات المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات المتعلقة بالتعليم بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وليشارك في إعداد الخطط التنفيذية للمخاطر في التعليم المرتبطة بالخطط الوطنية المنسقة الصادرة عن المركز لكل نوع من أنواع المخاطر وعددها والتي حددها المركز ب 28 خطة.ويذكر أن إستراتيجية إدارة الأزمات والمخاطر لوزارة التربية والتعليم 2023 - 2027، حددت (13) خطرا رئيسيا تؤثر على نظام التعليم في المملكة.وأوضحت الاستراتيجية المخاطر الرئيسية المحددة في الاقاليم الثلاثة التي صنفت بحسب احتمال تكرارها او اثرها الكبير في نظام التعليم في المملكة، والمتمثلة في مخاطر الطقس، والمخاطر الاجتماعية، والحدود، والخطر السيبراني، ومخاطر الفيضانات. بالإضافة الى مخاطر الأمن الغذائي، والجفاف، والمخاطر الصناعية، والبيولوجية، والجراد، والزلازل، والحفر الانهدامية، والانهيارات الأرضية.