الأربعاء 21 حزيران 2023
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دعوة "الضمان" لإيجاد قاعدة بيانات لضم "اقتصاد الظل"

مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)
الضمان
عمان - دعا خبراء في العمل والاقتصاد مؤسسة الضمان الاجتماعي لإيجاد قاعدة بيانات للوقوف على الحجم الحقيقي للاقتصاد غير الرسمي (اقتصاد الظل).
وأشار هؤلاء في حديث لـ"الغد" إلى أن قاعدة البيانات هذه لا بد منها لتحقيق الهدف من استراتيجية الحماية الوطنية، ولتحقيق الهدف الأساسي من توسعة الشمول بالحماية الاجتماعية، عبر دعم انتقال العاملين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال المنحة البريطانية.اضافة اعلان
وأكدوا على إيجابية مأسسة العمل غير الرسمي وتشجيع العاملين فيه للاشتراك ببرامج الضمان الاجتماعي، والمساهمة في توفر الأمان الاجتماعي والحماية لهم بشكل مستدام.
يشار إلى أن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، وقع مؤخرا، مذكرة تفاهم مع مكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية ممثلا بمديرة التنمية في السفارة البريطانية في عمان أنجيلا سبيلزبيري، وذلك لتمويل برنامج "استدامة ++" للفترة (2023-2025) عبر منحة مالية بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني.
وأكد الطراونة، أن الهدف الأساسي من البرنامج هو توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي، عبر دعم انتقال العاملين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبطريقة سلسة ومرنة ولا تشكل أي عبء عليهم أو على أصحاب العمل تجاه اشتراكات الضمان الاجتماعي ولفترة مريحة.
بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة أن المؤسسة ستقوم بدفع جزء من اشتراكات ورواتب العاملين في اقتصاد الظل لتشجيعهم للتسجيل في بيانات الضمان الاجتماعي وبالتالي يصبحون ضمن الاقتصاد الرسمي.
وبين القضاة أن برنامج استدامة ++ مستمر ولم يتوقف وليس له بانتهاء العمل بقوانين الدفاع التي كانت خلال جائحة كورونا، بل هو برنامج منفصل عنها ومستمر حتى الوقت الراهن.
يشار إلى أن هذه المنحة من الحكومة البريطانية، تأتي عبر إطار شامل لدعم برامج الحماية الاجتماعية في المملكة من قبل مكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية والذي تبلغ قيمته الإجمالية 65 مليون جنيه إسترليني لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تغطي قيمة المنحة دعما لحوالي (34) ألفا مؤمناً عليه جديد بمظلة الضمان الاجتماعي خلال فترة التمويل.
وبرنامج "استدامة ++" يُقدم الدعم المالي للفئات المستهدفة بمنهجية دعم مزدوجة؛ تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة 30 دينارا شهريا لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة، وكذلك تقديم بدل حافز شمول وبقيمة 100 دينار تصرف لأربع مرات في حسابات المؤمن عليهم خلال 12 شهرا، وهي مدة الاستفادة من البرنامج.
بدوره قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر مدادحة إنه يجب أن تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي أكثر وضوحا في آلية عمل برنامجها للحماية الاجتماعية وخاصة التي تهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين.
وتساءل مدادحة حول مدى نجاح استمرار برنامج "استدامة ++" والذي كان من المفترض أن ينتهي بعد انتهاء جائحة كورونا والنتائج التي حققها هذا البرانامج ومدى أولوية استمرار دعمه.
وأكد على أهمية وايجابية دعم انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي الذي فيه مأسسة للعمل وتأمين حماية اجتماعية وأمان وظيفي.
من جانبه قال الخبير في قطاع العمل والاقتصاد زيان زوانة إن موضوع توسيع الحماية الاجتماعية في غاية الأهمية وخاصة في حال كان هدفه مأسسة العمل غير الرسمي.
واتفق زوانة مع مدادحة حول أهمية وجود آلية واضحة يضعها الضمان الاجتماعي توضح ماهية العمل لتطبيق هذا البرنامج الممول من بريطانيا.
وأكد على ضرورة وجود قاعدة بيانات عن حجم الاقتصاد غير الرسمي، متسائلا حول توفرها لدى الحكومة ولتكون الرؤية واضحة أمامها وتحقق هدفها الأساسي من البرنامج.
ورأى زوانة أنه اذا كان من أهداف البرنامج خلق فرص عمل تساعد على انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي فيجب أن يرافقه نمو اقتصادي. وتساءل حول استدامة هذا البرنامج وهل سيستمر الدعم لتلك الفئة المستهدفة.
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