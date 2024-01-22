دعوة لإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين لوظيفة إمام مساعد (أسماء)

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دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المرشحين التالية أسماؤهم الذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، إلى التواجد في مبنى الوزارة الكائن في عمان/ جبل الحسين/شارع الرازي/ وحدة خدمة الجمهور لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام مساعد على وظائف الفئة الثانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2024/1/28 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2024/1/31 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة حسب التاريخ المبين مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول وقلم حبر جاف أزرق، علما أن كل من يتخلف عن المقابلة يعتبر مستنكفاً.وتاليا قائمة الأسماء:الأحد 2024/1/28اربد|قصبه اربد|عاصم عبد الرؤوف عبد ربه الغزاوىعيسى ابراهيم محمد طوالبهمحمد معتصم عبد الرؤوف الهزايمهمحمد وليد محمد داودمحمود ماجد علي النعمانيوسف لطفي حمدان محيسناربد|بني عبيد|عبد الرحمن ضيف الله محمد خصاونهمعاذ غالب كمال شخاترهاربد|المزار الشمالي|اسلم عمران علي العمريتميم احمد محمد العمرىمحمود شعبان محمد الشرماناربد|بني كنانه|طلال محمد طلال زعبيمحمد سليمان ابراهيم دبابكهمحمد ماجد محمد كساب الروساناربد|الاغوار الشماليه|حسين عبد المنعم خلف البواطيسيف الله عامر توفيق العامرينضال محمد حمد البشتاوىاربد|الكوره|جعفر محمود سليمان خشاشنهصهيب جمعه احمد الزعبيمحمد عصام علي ربابعهجرشباسل ذوقان حسين العمرزكريا احسان محمود الزعبيزيد وجيه محمود بني احمدسعود احمد مصطفى العماراتعلي محمد جميل بني عمرمحمد خالد محمد المرازيقالاثنين 2024/1/29الباديه الشماليه|الشمالية الشرقية|زياد عمار حماد السرديهصفوان جلال سلمين الشرفاتيزن فلاح حسوني الطوافشهالباديه الشماليه|الشمالية الغربية|زيدون حمد سحيمان بني خالدعبد الله قاسم محمد البداريننزال عبد الكريم قدر عبد اللهالباديه الوسطى|الجيزة|عبدالله شاكر ارخيان الفليحمعاذ محمود عيد العميراتنادر فلاح محمد السالمالباديه الوسطى|الموقر|حمزه عبد الله مسلم الطميزىعافي محمد عافي الجبورمحمد طارق محمد الفريجمحمد عوض فليح الجبورعجلون|قصبه عجلون|صهيب ثاني قبلان المومنيمحمد جميل سعيد القريشاتعجلون|كفرنجه|صالح محمد حسن زريقاتمحمد عبد الحافظ محمد الصلاحاتمصعب عبد الحافظ محمد الصلاحاتالبلقاء|دير علا|بادى سعيد ابراهيم البلاونهالبلقاء|عين الباشا|بلال نعمان عقل رضوانخالد احمد يوسف المصرىعماد عوني اسماعيل سيفالبلقاء|ماحص والفحيص|عبد العزيز ناصر محمد حتاحتالعاصمه|وادي السير|معاذ عبد الكريم علي برهومالعاصمه|ناعور|جعفر شريف صالح العيادهالثلاثاء 2024/1/30الطفيله|قصبه الطفيله|احمد عبد الله محمد القواسمهاحمد محمد عطا الله الشباطاتعبد الرحمن نعيم عبد الرزاق الداوديهعبد الله خلدون احمد العورانمعن عامر سليمان الضروسهمام عصام عوده العبيدينالطفيله|بصيرا|علي حسن احمد الرفوعالباديه الجنوبيه|الحسا|بسام مصلح محمد الدليشهعمار عدنان عبد الحفيظ البطوشالكرك|قصبه الكرك|عهد موسى خليف البشابشهفيصل محمود فرج الصبحينمعاويه سميح احمد العساسفهالكرك|فقوع|احمد كريم عوده الخمايسهالزبن عبد الحفيظ سلمان اللصاصمهعبد الله احمد اسلمي الفتيناتالكرك|عي|عاصم حسين عطا المطارنهغازي عاطف سالم االقرالهمحمد عطا الله عبد المهدى الكساسبهالكرك|القصر|عيد محمد سلمان العزازمهمحمد علي خلف العمرومحمود قاسم محمد الخطيبالكرك|الاغوار الجنوبيه|ربيع جمعه خشمان الشعارعادل ضيف الله فريج الصبحيينعلي نبيل علي الخنازرهالاربعاء 2024/1/31الزرقاء|قصبه الزرقاء|سالم ابراهيم سالم ابو سعيفانعماد محمود حماد العوضاتعمر فاروق محمود العمريالزرقاء|الهاشميه|حسام هشام نايف العزاممحمد خالد عبد الله ابو مرشدالزرقاء|الرصيفه|عمر محمود عيسى غزاوىمحمود ابراهيم محمد الرويليمهران عبد الوهاب احمد عبد الوهابمادبا|قصبه مادبا|احمد محمد سليمان ابو ركباحمد يوسف خليل رباعحذيفه بسام سليمان ابوشنارخالد حسن عبد الحميد ابو حسينراشد احمد سليمان الرواشدهرامي خلف عبدالكريم البواريدمادبا|ذيبان|زيد منصور عبد الحافظ القبيلاتمصعب محمد احمد ابو اربيحهمعتز محمد عساف اللوانسهالعاصمه|قصبه عمان|عامر ناصر عدنان قواسعبد الرحمن حسن عبده اليمانيمحمد امين محمد غيثمحمد عبد الله عبد العزيز البطوشهاني احمد حسن ابو موسىهيثم عبد الناصر عبد الرحمن شاهين