الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

ديوان الخدمة ينشر بيانات متقدمين لوظائف الفئة الثالثة بالإدارة المحلية

مبنى ديوان الخدمة المدنية في عمان-(أرشيفية)
ديوان الخدمة

استناداً لاحكام المادة (21) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين المعمول بها،  وترسيخا لنهج العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في التنافس على اشغال الوظائف العامة،  نشر ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية اليوم رابطاً الكترونياً / لغايات اتاحة الفرصة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة الادارة المحلية الاطلاع على حالة الطلب(معتمد او غير معتمد)ومجموع نقاطهم التنافسية والية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية ، واجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني ،  والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب  التوظيف ، وذلك خلال الفترة (23/8/2023 ولغاية نهاية يوم 25/8/2023) . و بامكان المتقدمين في حال وجود ملاحظات او  اعتراضات ارسالها من خلال نفس الرابط الالكتروني ، علما بان الديوان قد نوه  لعدم استلام اي ملاحظات او اعتراضات ورقياً او  بعد انتهاء  المدة المحددة لذلك ، ولااضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف.اضافة اعلان
ويأتي ذلك بعد ان انهى الديوان وبالتشارك مع الوزارة فرز وتدقيق (705) طلبات توظيف  للتنافس على هذه  الوظائف، واعتماد المطابق منها وفقاً  لشروط ومواصفات اشغالها  المعلن عنها في الصحف اليومية سابقاً، وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني وهي (وظيفة طابع ، خازن ، مراقب دوام ، مأمور ملفات ، مراسل، سائق فئة رابعة عمومي، حارس ، ميكانيكي تمديداتصحية ، نجار).
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