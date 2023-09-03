ديوان الخدمة ينشر رابطا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

وفقا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، نشر ديوان الخدمة المدنية على موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo
اعتباراً من اليوم 3/9/2023 وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم الموافق 5/9/2023 رابطاً الكترونيا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين، والتي تم الاعلان عنها في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الالكتروني سابقا، والبالغ عددها (18) وظيفة، وتتضمن (وظيفة حارس وعامل وسائق وعامل انتاج وفني ميكانيك وسائق الية انشائية)، وذلك حرصاً من الديوان على ترسيخ نهج العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص ، من خلال اتاحة الفرصة للمتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب(معتمد او غير معتمد) ومجموع نقاطهم التنافسية والية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية ، واجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني ، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف.اضافة اعلان
وبين الديوان انه في حال وجود ملاحظات او اعتراضات يمكن للمتقدمين ارسالها الكترونيا من خلال نفس الرابط الالكتروني، وانه لن يتم استلام اي ملاحظات او اعتراضات ورقياً او بعد انتهاء المدة المحددة، ولااضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف .
وقام ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع شركة الصوامع الاردنية بفرز وتدقيق ما يزيد عن (800) طلب توظيف للتنافس على هذه الوظائف وفقاً لشروط ومواصفات اشغالها المحددة في الاعلان.