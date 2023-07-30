ديوان الخدمة ينهي فرز وتدقيق 2298 طلب توظيف للتنافس على وظائف الفئة الثالثة

استناداً لأحكام المادة (21) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن انهاء فرز وتدقيق (2298) طلب توظيف للتنافس على وظائف في الفئة الثالثة في صندوق الحج وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، بعد ان تم اعتماد المطابق منها وفقاً لشروط ومواصفات اشغال الوظائف المعلن عنها في الصحف اليومية سابقاً، وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني ، والبالغ عددها (1620) طلب معتمد على وظيفة (طابع) لصندوق استثمار اموال الضمان، و(مراسل – سائق عمومي) لصندوق الحج.
وبين امين عام ديوان الخدمة المدنية م. مبارك الخلايلة، ان الديوان وبعد انهاء عملية فرز وتدقيق طلبات المتقدمين على هذه الوظائف بالتشارك مع الدوائر المعنية بالشواغر، قام بنشر رابطاً الكترونياً لغايات اتاحة الفرصة للمتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب(معتمد او غير معتمد) ومجموع نقاطهم التنافسية والية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية، واجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني ، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف من خلال الرابط الالكتروني ، وذلك خلال الفترة (30/7/2023 ولغاية نهاية يوم 1/8/2023)، بهدف ترسيخ نهج العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في التنافس على اشغال هذه الوظائف.
وأشار الخلايلة إلى أنه في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات يمكن للمتقدمين ارسالها الكترونيا من خلال نفس الرابط الالكتروني، ولفت إلى أنه لن يتم استلام اي ملاحظات أو اعتراضات ورقياً او بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، ولإضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف.