رئيس أركان الدفاع الألماني يقلد الحنيطي وسام الشرف الذهبي

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قلّد رئيس أركان الدفاع الألماني الفريق أول كارستن بروير، يوم أول من أمس، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وسام الشرف الذهبي من الجيش الألماني، تقديراً لإسهاماته البارزة في تعزيز التعاون العسكري بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية، لا سيّما الدعم الذي قدّمته القوات المسلحة الأردنية للقوات الألمانية خلال عمليات الإجلاء العسكرية من السودان خلال اندلاع الحرب الأهلية في السودان.وأكد الفريق أول كارستن، عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الجيشين الصديقين، وأهمية تعزيز العلاقات الثانية والتنسيق العسكري المشترك في المجالات العسكرية كافة.يشار إلى أن وسام الشرف الذهبي هو أعلى وسام عسكري يمنح في الجيش الألماني.وحضر مراسم التكريم القائم بالأعمال في السفارة الألمانية والملحق الدفاعي الألماني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.إلى ذلك استقبل الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة، امس، رئيس أركان القوات البرية للقوات المسلحة الغانية اللواء توماس أوبونج بيبره، والوفد المرافق، حيث جرت للضيف مراسم استقبال عسكرية.وبحث الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك ومستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.واستمع اللواء الحنيطي والوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي بيَّنت حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الصعد.كما استقبل الحنيطي، السفير الفرنسي في عمّان أليكسي لوكوور غرانميزون، يرافقه الملحق الدفاعي الفرنسي الحالي والسابق.وبحث مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق العسكري المشترك، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.وفي سياق متصل، استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة في مكتبه بالقيادة العامة وفداً عسكرياً بريطانياً، وجرى خلال اللقاء، الذي حضره الملحق الدفاعي البريطاني، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.-(بترا)