الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رابع "تكميلية التوجيهي": أسئلة الرياضيات ضمن المنهاج وتراعي الفروق الفردية

طلبة توجيهي لدى خروجهم من قاعة الامتحان-(أرشيفية)
طلبة توجيهي لدى خروجهم من قاعة الامتحان-(أرشيفية)
 انقضى رابع أيام الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أمس، دون تسجيل أي اعتراضات أو شكاوى على أسئلة المباحث التي تقدم لها الطلبة.اضافة اعلان
وكان نحو 33734 مشتركا ومشتركة تقدموا لتأدية الامتحان في عدة مباحث مقررة، وامتحن طلبة الفروع الأكاديمية في الورقة الثانية لمبحث الرياضيات، في حين امتحن طلبة الزراعي في مبحث إنتاج نباتي/ الورقة الثانية، وطلبة الفرعين الصناعي والفندقي بالورقة الثانية لمبحث الرياضيات، وطلبة الاقتصاد المنزلي في مبحث العلوم المهنية الخاصة/ الورقة الثانية. 
مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم د. محمد شحادة أكد في تصريح لـ"الغد"، إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى حول طبيعة الاسئلة، مشيرا إلى أن الامتحان راعى مستويات وقدرات الطلبة المختلفة، وسار وسط أجواء إيجابية ومريحة وذلك ضمن الخطة المرسومة له.
من جهتهم قال الطلبة: بيان بركات، خلود هادي، حمزة الحنيطي، هاني فيصل،"فرع العلمي" إن أسئلة الورقة الثانية لمبحث الرياضيات كانت متوسطة مائلة للسهولة، مؤكدين انها كانت من ضمن المنهاج المقرر ولكنها بحاجة الى تركيز في الاجابة عليها، لافتة إلى أن المدة الزمنية "كافية".
وبينوا، أن الاسئلة كان ضمن متوسط مائلة للسهولة، وأنها ضمن المستوى التحصيلي للطلبة وراعت مستويات وقدراتهم المختلفة، مشيرين الى أن الأسئلة الموضوعية المتعلقة باختيار من متعدد كانت متوسطة، سهلة ومباشرة ولم تحمل أفكارا غريبة لكنها تتطلب طالبا متمكنا من دراسته. 
وقال معلم الرياضيات مصطفى العفوري، ان الامتحان متوازن وجميع افكاره من الكتاب المدرسي، مشيرا الى ان الورقة الثانية مشابهة في مستواها للورقة الاولى، لافتا الى ان بعض الاسئلة تتطلب دقة في قراءة السؤال ولكن خطوات الاجابة عليها تعد بسيطة.
بدورهما قالت الطالبتان، تاليا حسن، مروة صمادي،"الفرع الادبي"، ان أسئلة الورقة الثانية لامتحان الرياضيات كانت سهلة ومناسبة لقدرات الطلبة، وانها تعد أسهل من الدورة الامتحانية الماضية، والمدة الزمنية كافية.
وأكدن، إن الأسئلة تعد مقاربة في مستواها للورقة الأولى وجميع أفكارها من داخل الكتاب، وان الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عليها.
أما معلم الرياضيات للفرع الادبي عامر جرابعة، فقال إن الاسئلة يمكن وصفها بالسهلة والبسيطة، لافتا إلى أن جميع الأفكار الواردة في الامتحان كانت ضمن الكتاب المدرسي المقرر.
وأضاف ان الطلبة الباحثين عن النجاح بامكانهم تجاوزه، اما الطلبة الراغبون برفع المعدل او الحصول على علامة مرتفعة فيتطلب الأمر منهم ان يكونوا دارسين للمادة بشكل معمق.
واوضح ان الامتحان سلس و متوازن ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة. 
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