الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

ربط إلكتروني بين "الضمان" والتعليم الخاص لتدقيق بيانات المدارس

مبنى الضمان الاجتماعي -(أإشيفية)
مبنى الضمان الاجتماعي -(أإشيفية)
 قالت مديرة مديرية التهرب التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتورة سهاد الجزازي، إن المؤسسة تعمل على الربط الإلكتروني بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص لغايات التدقيق ومطابقة البيانات للحملة التفتيشية على المدارس الخاصة.اضافة اعلان
وبينت الجزازي في تصريح لـ "الغد" أن المؤسسة تعمل حاليا على المرحلة الأولى من الحملة، متمثلة بالعمل على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى المؤسسة بعد أن صممت برنامجا لغايات التدقيق، لحين تجهيز عملية الربط الإلكتروني التي تعمل عليها مديرية التعليم الخاص لأتمتة البيانات.
وأوضحت أنه تم وضع ضوابط على البرنامج الذي صممته المؤسسة، أولها ضابط العمل في العطل الصيفية وعملية الإيقاف التي تحدث للموظفين، وضابط عدم شمولهم بالضمان.
وأشارت إلى أن البيانات المتوفرة لدى المؤسسة تم تقسيمها بحسب فروعها، وتم البدء بالعاصمة عمان مع تركز التعليم الخاص فيها.
ودعت المدارس الخاصة إلى تسليم البيانات الخاصة بالموظفين ضمن جداول إكسل إلى مديرية التعليم الخاص.
وأكدت الجزازي أن هذه الحملة التفتيشية الواسعة، التي تستهدف المدارس الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول عامليها بالضمان، تعتبر من أكبر الحملات التي تنجزها المؤسسة نتيجة حجم العمل الكبير وكمّ المعلومات الواجب تدقيقها.
وكانت بدأت حملات توعوية قبل جولات التفتيش الراهنة بالتعاون بين مؤسسة الضمان ووزارة العمل، عن طريق نشرات تثقيفية حول حقوق عاملي مدارس القطاع الخاص.
وكان مدير عام المؤسسة محمد صالح الطراونة، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "المؤسسة تطلق حاليا حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل؛ عبر وسائل إعلام وقنوات اتصال وتواصل خاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان.
وأوضح أن المؤسسة، وعبر مركزها الإعلامي ولجان التوعية التأمينية في إداراتها، ستنظم جلسات توعوية ميدانية للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص، للتأكيد على ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان في العطلة الصيفية، وتوعيتهم بأهمية الضمان وما يوفره من منافع للمشتركين، والتنسيق مع شركاء المؤسسة في هذا القطاع لضمان نجاح هذه الجهود.
وبين الطراونة، أن العاملين في القطاع، يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم بالضمان وبكامل فترات عملهم وفقاً لأحكام القانون، بات ضرورة ملحّة لتحقيق استفادتهم مما يتضمنه قانون الضمان من تأمينات.
وتطرق للانعكاسات الإيجابية لشمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثل بتأمين حمايتهم وعائلاتهم، عبر تأمينهم برواتب تقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وتأمين حمايتهم وأفراد أسرهم حال تعرضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، وكذلك؛ حماية عاملي هذا القطاع من بعض مخاطر إصابات العمل، واستفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة وبرنامج "رعاية" المرتبط به، ويدعم رعاية المولود لـ6 أشهر في حضانات معتمدة لدى المؤسسة؛ وتحقيق الاستفادة للمشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل حال خروجهم من سوق العمل مؤقتا.
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