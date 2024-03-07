رحلتان مباشرتان جديدتان من مطار الملكة علياء إلى المملكة المتحدة

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وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام "مجموعة المطار الدولي" بتوسيع شبكة وجهات المطار؛ بضم مسارات مباشرة إضافية إلى المدن العالمية الجاذبة للزوّار، فضلًا عن التزامها بتعزيز السياحة القادمة إلى الأردن، وتلبية احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍّ سواء.وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المطار الدولي" نيكولا دفيليير، "يُسعدنا الإعلان عن أحدث مساريْن إلى لندن ستانستيد ومانشستر؛ تعزيزًا لشبكة وُجهاتنا وتزويد مسافرينا بخيارات سفر أوسع نطاقًا، لا سيما في ضوء نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد، الذي عزّز إمكانية سفر الأردنيين إلى المملكة المتحدة بأسعار معقولة. وبجهودٍ كبيرة يبذلها فريق عملنا في "مجموعة المطار الدولي" وبالاستفادة من شراكاتنا القيّمة، فإنّنا نعمل بجدّ للترويج للمملكة، بوصفها وُجهة سياحية رائدة وربط عمّان بالمراكز الإقليمية الرئيسية عبر مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم؛ حيث يُمكن لكل مسافر أن يستمتع بتجربة مُرحِّبة يشعر فيها كأنّه فيه بيته".