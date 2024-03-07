الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رحلتان مباشرتان جديدتان من مطار الملكة علياء إلى المملكة المتحدة

مطار الملكة علياء الدولي - (أرشيفية) 2
مطار الملكة علياء الدولي - (أرشيفية)
استقبل مطار الملكة علياء الدولي مساريْن مباشريْن جديديْن من المملكة المتحدة؛ إيذانًا بتوفير أربع رحلات أسبوعية من لندن ستانستيد بدءًا من يوم الأحد الموافق 3 آذار/ مارس الحالي، وثلاث رحلات أسبوعية من مانشستر بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 6 آذار/ مارس الحالي، عبر الخطوط الملكية الأردنية.اضافة اعلان

وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام "مجموعة المطار الدولي" بتوسيع شبكة وجهات المطار؛ بضم مسارات مباشرة إضافية إلى المدن العالمية الجاذبة للزوّار، فضلًا عن التزامها بتعزيز السياحة القادمة إلى الأردن، وتلبية احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍّ سواء.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المطار الدولي" نيكولا دفيليير، "يُسعدنا الإعلان عن أحدث مساريْن إلى لندن ستانستيد ومانشستر؛ تعزيزًا لشبكة وُجهاتنا وتزويد مسافرينا بخيارات سفر أوسع نطاقًا، لا سيما في ضوء نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد، الذي عزّز إمكانية سفر الأردنيين إلى المملكة المتحدة بأسعار معقولة. وبجهودٍ كبيرة يبذلها فريق عملنا في "مجموعة المطار الدولي" وبالاستفادة من شراكاتنا القيّمة، فإنّنا نعمل بجدّ للترويج للمملكة، بوصفها وُجهة سياحية رائدة وربط عمّان بالمراكز الإقليمية الرئيسية عبر مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم؛ حيث يُمكن لكل مسافر أن يستمتع بتجربة مُرحِّبة يشعر فيها كأنّه فيه بيته".
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