رياح قطبية شديدة البرودة تهوي بدرجات الحرارة إلى الصفر المئوي

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يتزايد تأثر المملكة تدريجياً ليل اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، متصادفة مع تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة نحو المملكة، بحسب موقع "طقس العرب".وتقترب درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي في العديد من المناطق، كما يتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة في مناطق عِدّة، وقارس البرودة ليلاً.وتتهيأ الفرصة لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار والبَرَد في مناطق عِدّة من المملكة، ولكن بشكل عشوائي، إلا أن أعلى الفرص هي في شرق المملكة، وتكون هذه الهطولات على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.أما الجمعة والسبت، فتتأثر المملكة بتيارات هوائية غربية رطبة تحل محل الرياح القطبية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار على فترات وارتفاع درجات الحرارة بشكل قليل، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الثلوج يوم الجمعة فوق جبال الشراه.وأشار "طقس العرب" إلى استقرار مُرتقب على الحالة الجوية وارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد. والله أعلم.