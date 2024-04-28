الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

زخات أمطار في مناطق متفرقة من المملكة اليوم

أمطار - (تعبيرية)
أمطار - (تعبيرية)

يكون الطقس اليوم الأحد، غير مستقر ومغبر خاصة في مناطق البادية، ودافئًا في اغلب المناطق، بينما يكون حارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة.

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ويتوقع هطول زخات من المطر ولفترات محدودة في اماكن متفرقة من المملكة يحتمل أن تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد، وتكون الرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر احتمال تشكل السيول وإرتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.

وبحسب "التقرير"، تبقى المملكة يوم غدٍ الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتهطل بإذن الله زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول وإرتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويستمر الثلاثاء، تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي على المملكة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة ويتوقع باذن الله هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

اما الأربعاء، يكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم في شرق المملكة على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 وفي مرتفعات الشراة 27 - 14, وفي مناطق البادية 33 - 18 وفي مناطق السهول 29 - 19, وفي الأغوار الشمالية 33 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 34 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.- (بترا)

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