زخات ثلجية فوق المرتفعات الأردنية الخميس والجمعة

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يتزايد تأثر الأردن تدريجياً اليوم الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي، متصادفة مع تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة نحو المملكة؛ لذا تقترب درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي في العديد من المناطق، بحسب موقع "طقس العرب".ويتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة في مناطق عِدّة، وقارس البرودة ليلاً، كما تتهيأ الفرصة لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار والبَرَد في مناطق عِدّة من المملكة ولكن بشكل عشوائي، إلا أن أعلى الفرص هي في شرق المملكة.وتكون هذه الهطولات على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.أما الجمعة والسبت، فتتأثر المملكة بتيارات هوائية غربية رطبة تحل محل الرياح القطبية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار على فترات وارتفاع درجات الحرارة بشكل قليل، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الثلوج يوم الجمعة فوق جبال الشراه.وتوقع "طقس العرب" أن يحدث استقرار على الحالة الجوية وارتفاع على درجات الحرارة الأحد، في حين تكون هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر يوم الاثنين في العديد من المناطق. والله أعلم.