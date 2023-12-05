الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زخات غزيرة اليوم ليلا وتحذيرات شديدة من الأرصاد

عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)
عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)
تكون الأجواء نهار اليوم الثلاثاء، دافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات بعد الظهر تدريجياً تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل -بإذن الله- زخات غير منتظمة من الأمطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءا من المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
ومع ساعات الليل الأولى، يندفع هواء رطب وأكثر برودة، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وينتظم الهطول المطري، يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحرالميت، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد في بعض المناطق، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.
كما يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الخميس، غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتكون الاجواء الجمعة، باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 8 وفي مرتفعات الشراة 22 - 9، وفي مناطق البادية 25 - 11 وفي مناطق السهول 23 - 11، وفي الأغوار الشمالية 28 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 15، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.- (بترا)
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