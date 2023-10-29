الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زخات متفرقة من الأمطار في مختلف المناطق اليوم

الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء
أمطار
تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع انخفاض ملموس على الحرارة.اضافة اعلان
وتهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة أحيانا خاصة في جنوب المملكة، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتكون الأجواء الثلاثاء، غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، ومعتدلة الحرارة، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتكون الأجواء الأربعاء، غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، معتدلة الحرارة، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 16 وفي مرتفعات الشراة 22 - 14، وفي مناطق البادية 27 - 15، وفي مناطق السهول 25 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.- (بترا)
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