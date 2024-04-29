زخات مطر متفرقة تكون غزيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد والبَرَد

تبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة.

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وفي ساعات ما بعد الظهر تهطل بإذن الله زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة تكون غزيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول وإرتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر حدوث الرعد والبرق وتساقط البرد.



وبحسب "التقرير"، يستمر يوم غدٍ الثلاثاء، تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي على المملكة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة ويتوقع باذن الله هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وحبات البرد في بعض المناطق خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة مما يؤدي إلى تشكل السيول وإرتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



اما الأربعاء، يميل الطقس إلى الإستقرار التدريجي ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق واكثر دفئاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متقطعة من المطر في اقصى شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ويكون الطقس مستقرًا يوم الخميس ودافئًا في أغلب المناطق واكثر دفئاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14 وفي مرتفعات الشراة 26 - 12, وفي مناطق البادية 33 - 19 وفي مناطق السهول 30 - 17, وفي الأغوار الشمالية 34 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 34 - 21، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.-(بترا)