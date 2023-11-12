الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زخات من الأمطار شمالي ووسط المملكة

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أمطار
تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة الحرارة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة قد تمتد أحيانا إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ويحتمل أن يصحبها الرعد أحياناً في شمال المملكة، وتكون والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات. اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. 
يطرأ الثلاثاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
كما يطرأ الأربعاء، انخفاض آخر على الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 29 - 13، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 31 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 20، وفي البحر الميت 31 - 19، وفي خليج العقبة 30 - 19 درجة مئوية.- (بترا)
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