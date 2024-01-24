زيادة كبيرة بانعدام الأمن الغذائي عند اللاجئين

سماح بيبرس

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كشف برنامج الغذاء العالمي في تقرير صدر قبل أيّام عن "زيادة كبيرة" في انعدام الأمن الغذائي لدى اللاجئين المستفيدين من البرنامج "بعد تخفيض المساعدات" الأشهر الماضية.وكان البرنامج وبسبب "النقص الحاد في التمويل" قد قلّص المساعدات المقدمة للمستهدفين ابتداء من آب (أغسطس) الماضي، إذ خفض مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم سوريون (410 آلاف مستفيد).وذكر البرنامج استناداً على نتائج رصد ربعي يجريه دورياً، أنّ نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد، ارتفع من 65 % إلى 91 % بين المستفيدين في المجتمع، ومن 55 إلى 86 % بين المقيمين في المخيمات.وأشار إلى أنّ اللاجئين، باتوا يلجأون على نطاق واسع، إلى استراتيجيات التكيف "الضارة للغاية"، مشيراً إلى تضاعف انسحاب الأطفال من المدارس (12 %)، وتضاعفت عمالة الأطفال 5 أضعاف (10 %)، وتضاعف قبول وظائف ذات ظروف عمل غير عادلة بنسبة31 %.ووفقاً للبرنامج، فبرغم استمرار النقص في التمويل لمساعدة اللاجئين في كانون الأول(ديسمبر)، لكنه واصل تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لـ410 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مع تخفيض قيمة التحويلات النقدية بمقدار الثلث.وبلغ إجمالي التحويلات النقدية للاجئين في كانون الأول (ديسمبر) 7.5 مليون دولار، فيما كانت الحاجة لـ86.7 مليون دولار منذ الشهر الحالي وحتى حزيران (يونيو) المقبل، كمتطلبات تمويل لخطّة برنامج الاغذية.ويشير البرنامج إلى أنّ الأردن بلد ذو دخل متوسط منخفض، عدد سكانه 11.5 مليون نسمة، 63 % منهم تحت سن الـ30. وهو الى ذلك فقير الموارد، يعاني من عجز غذائي، مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه والأراضي الزراعية المحدودة.وذكر أنّ الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان. اذ سجل 649 ألف لاجئ سوري و75 ألف لاجئ من بلدان أخرى لدى المفوضية العام الماضي، ما يضيف ضغطًا غير مسبوق على ميزانيته وموارده الطبيعية وبنيته التحتية وسوق العمل، لافتاً إلى أنّ معدل البطالة بين الشباب مرتفع "بشكل مثير للقلق" في الربع الثالث من العام الماضي، ويقدّر بـ46 %.وأكد أنّه وبرغم الضغط الاقتصادي الذي يعاني منه الأردن، لكن "ربط التحقيق أهدافه الوطنية، بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين".وفي إطار الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية للبرنامج (2023-2027)، فإنه يواصل تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة للفئات السكانية الضعيفة في الأردن، بما في ذلك اللاجئين، وكذلك المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، ويعيد تركيز أنشطته التعليمية والتغذوية، ويوسع نطاق عمله المناخي لتعزيز سبل العيش التكيفية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الغذائية.وكان البرنامج حذر في وقت سابق، بأنّ كل تخفيض 1 % في المساعدات الغذائية، يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص عالمياً نحو حافة المجاعة، موضحا في تقرير بعنوان "تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي" بأنه في الوقت الذي تخفض حصص الإعاشة، يأتي في وقت تعتبر فيه المساعدات الغذائية التي يقدمها بمثابة "شريان حياة حيوي"، وغالباً ما تكون "الفارق الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة".وذكر أنّ هناك 345 مليونا، واجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم العام الماضي، منهم 40 مليونًا في مستويات الجوع الطارئة، وهم من يضطرون لاتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، كما أنهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.ومنذ العام الماضي، أعلن البرنامج أنّه "يكافح لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية"، كما انه يواجه عجزاً في التمويل يزيد على 60 %، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاماً.