زيادة نسبة المدخنين بالأردن.. ما الأسباب؟

حنان بشارات

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في وقت أكد فيه تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، أن معدلات تعاطي التبغ تشهد ارتفاعا في 6 دول من العالم، بينها الأردن، بينما يستمر انخفاض تعاطيه في العالم، ليصل لـ1.25 مليار شخص بالغ يتعاطى التبغ. أكد خبراء واختصاصيون في مجال الصحةعلى أن عدم تطبيق العقوبات وتغليضها في قانون الصحة العامة، يلعب دورا في ارتفاع معدلات انتشار التدخين.وأشار هؤلاء في تصريحات لـ"الغد"، إن ضعف مكافحة السجائر ومشتقاتها، وانعدام مكافحة الترويج لمشتقات التبغ في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والتدخين في المنشآت العامة ووسائل المواصلات، أسهم بارتفاع معدلاتها.واعتبروا أن التشريعات المحلية بشأن مكافحة التدخين رادعة، لكنها غير مطبقة أو مفعلة، فضلا عن أن معالجة الأمراض الناجمة عن التدخين مكلفة ماليا للدولة، وهي من أكثر أسباب أمراض سرطانات الرئة والجهاز الهضمي والتنفسي.وقدر تقرير لمنظمة الصحة عدد مستخدمي التبغ ومدخنيه في الأردن في العام 2022 بـ2.774 مليون شخص، 2.291 مليون ذكر، و483 ألف أنثى، فيما قال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة د. غيث عويس: إن هذا التقرير ليس جديدا، بل صدر حديثا، ولم تصدر أي دراسات حول التدخين بعد العام 2019، ما يعني أن المعلومات التي يتحدث عنها هي قبل العام 2018.وأضاف، إن جائحة كورونا وإيقاف تنفيذ قانون الصحة العامة وتطبيق قانون الدفاع، أعاق تنفيذ القانون حتى نهاية العام 2022، فضلا عن تعدد جهات إنفاذه قبل نهاية العام الماضي، والتي أصبحت فيها الوزارة المنفذ المباشر.وأوضح ارتفاع المخالفات والانذارات العام الماضي بشأن التدخين مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة كبيرة، لافتا لوجود أكثر من 60 إغلاقا لمنشآت ومؤسسات عديدة، وتوجيه أكثر من ألف مخالفة وآلاف الانذارات وهكذا.واستعرض عويس معوقات عمل الكوادر الرقابية في التوعية من مضار التدخين والوقاية منها، ومن أبرزها عدم توافر مرافقة أمنية بشكل دائم، بخاصة لمن يحملون صفة "الضابطة العدلية"، فضلا عن تداخل عمل الوزارة مع لجنة السياحة التي تشترك فيها الوزارة مع جهات رقابية أخرى، والاعتراضات التي تردنا بهذا الخصوص.وبين أن هناك خطة وطنية ستشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة للمكافحة والوقاية من مضار التدخين، بينها وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والداخلية، ومنظمات المجتمع المدني، للحد من آثار التدخين.وشدد على أهمية إعداد بروتوكولات صحية، ومؤسسة لعمل مكافحة التدخين، مشددا على أن وزارة الصحة رفعت الزيارات الميدانية وبرامج التوعية، التي تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة كافة، مؤكدا أن التشريعات بشأن مكافحة التدخين فاعلة، وتسعى الوزارة لتجويد تطبيقها.من جهته، أكد أختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية د. محمد حسن الطراونة، إن نحو مليون شخص يتوفون سنويا حول العالم جراء التدخين السلبي، لافتا إلى أن منظمة الصحة تعمل مع الدول على حماية هذه الفئة، وفقا لاتفاقية إطارية تبنت بنودها 4 دول فقط.وأشار الطراونة إلى أن التشريعات بشأن التدخين رادعة، لكنها غير مطبقة أو مفعلة، مشددا على أن قانون الصحة العامة، يمنع الترويج لمشتقات التبغ في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ويمنع التدخين في المنشآت العامة ووسائل المواصلات، كما يمنع بيع مشتقات التبغ لمن هم دون الـ18 عاما.ولفت إلى أن إعلانات الأرجيلة والسجائر الإلكترونية، تغزو مواقع التواصل والمولات، كما أن أعقاب السجائر تملأ المتنزهات، والسجائر تباع للمراهقين، فالرقابة تكاد تكون معدومة، متسائلا: ما ذنب غير المدخنين والأطفال ممن يتجرعون راوئح التدخين؟.وشدد الطراونة، على أن معالجة الأمراض الناجمة عن التدخين مكلفة، كما أن التدخين يعمل على الانسداد الرئوي المزمن والربو القصبي، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وبالتالي نتاج علاجاتها مكلفة للغاية، وتثقل الاقتصاد الصحي.وطالب بتنظيم حملة مضادة للتدخين وتفعيل قوانين الصحة العامة، والاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة، للحماية من وباء التبغ الذي غزا المجتمع، مؤكدا ضرورة تغليظ العقوبات والغرامات على المدخنين في المنشآت ووسائل المواصلات، ورفع الضرائب على التبغ ومشتقاته، لافتا إلى أنه إذا لم توضع خطة لتقليل آثار التدخين على المجتمع، فإننا سندفع ثمنا باهظا جراء التدخين.ووفقا للقانون المعدل لقانون الصحة العامة رقم (11) لسنة 2017، فإن المادة 63 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على 200 دينار لكل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها".كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص، بتدخين أي من منتجات التبغ في المكان وعدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام، وبيع السجائر بالمفرد، ولمن هم دون الثامنة عشرة وتوزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.ويعاقب أيضا بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لكل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك.وقال المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) د. مهند النسور: إن تقرير منظمة الصحة بخصوص ترتيب الأردن وحصولها على المرتبة الأولى في تعاطي التبغ في المنطقة العربية، أمر يبعث على القلق ويدق من جديد ناقوس الخطر بشأن هذه الآفة المستشرية في مجتمعنا.وأضاف النسور، إن هذا الأمر يبعث على الشعور بحجم المشكلة وعظمها، واللافت للنظر هنا، إن مشكلة تعاطي التبغ أصبحت مزمنة، ويجري تناولها ومناقشتها في أكثر من مناسبة بجدية، لكن النتيجة دائما واحدة، وهو الزيادة المضطردة في إعداد المدخنين بين جميع فئات المجتمع ومن الجنسين.وعزا النسور ارتفاع معدلات تعاطي التبغ لعدة أسباب، أهمها عدم التطبيق الفعلي للقوانين الناظمة لضبط التدخين، أكان هذا بتطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، وقوانين فرض الضرائب على منتجات التدخين وآليات البيع والشراء؟ بالإضافة إلى عدم ضبط ومراقبة المنتجات الحديثة التي تروج للتدخين، وكأنه سلوك مجتمعي بات مقبولا ومتعارفا عليه.ولفت إلى أن هناك نقصا في برامج التوعية، خصوصا لدى فئات الشباب وطلبة المدارس، مشيرا إلى أن هذه البرامج ينقصها المنهجية وديمومة الانجاز، ما يؤدي لتكرار البرامج نفسها غالبا، والرسائل التوعوية نفسها التي باتت مكررة وغير مجدية.وأكد النسور، إن المشكلة وطنية بامتياز، والتغاضي عنها يزيد من صعوبة حلها مستقبلا، ويعمل على تضخيمها وزيادة مضاعفاتها على المواطن والاقتصاد والفاتورة العلاجية، لذا بات الأمر يحتاج لرؤية وطنية مدروسة وملزمة لتطبيق القوانين والأنظمة قبل فوات الأوان.