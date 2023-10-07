سعيد ذياب لـ"الغد": ما حدث اليوم أعاد الفرحة لقلوبنا

قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، إن ما حدث اليوم من تطورات في قطاع غزة "أعاد الفرحة لقلوبنا".



وأضاف ذياب لـ"الغد": "هذه مفاجأة أكتوبر الثانية التي يصنعها الفلسطينيون كما صنع المصريون والسوريون في العام 1973، اليوم المقاومة الفلسطينية تحقق انجاز كبير في عملية المواجهة، وتعيد مسالة ان الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود".



وأشار إلى أن التاريخ سيثبت أن كل القوى الاستعمارية حتما ستنهزم بفعل إرادة المقاومة الفلسطينية والحركة الشعبية العربية.

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