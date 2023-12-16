السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سعي لتنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة
رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة

يسعى المركز الوطني للأمن السيبراني إلى تنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة من خلال التشريعات التي يعدها ويصدرها.


وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان من أهم الإجراءات "نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني" الذي سيسهم بشكل فعال في تعزيز ودعم الشركات الأردنية الوطنية الراغبة في ولوج سوق الأمن السيراني.

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وأضاف ان النظام سيساعد على تجويد هذه الخدمات والتأكد من قدرتها على المنافسة في المنطقة وفي العالم، مما سيساعد هذه الشركات على دخول أسواق الدول المجاورة وتحقيق النمو والاستدامة.


وبين المحارمة، ان المركز يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التخطيط والمشاركة في رسم السياسات الوطنية والاستراتيجيات المعنية بالأمن السيبراني، حيث ان القطاع الخاص مشارك ومساهم رئيسي في المجلس الوطني للأمن السيبراني المعني بوضع وإقرار السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط في مجال الأمن السيبراني، وللقطاع الخاص دور هام وفاعل في المنظومة التشريعية والاستراتيجية ومشارك في اتخاذ القرارات.


وأشار إلى ان المركز حالياً يقوم بمنح الموافقات للشركات الراغبة في العمل في سوق الأمن السيبراني، وسيتم تطبيق نظام "ترخيص خدمات الأمن السيبراني" حين اقراره من مجلس الوزراء، حيث إنه حالياً في مراحله النهائية للدخول حيز التنفيذ.- (بترا)

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