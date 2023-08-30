سفارة المملكة في واشنطن تحذر الأردنيين من إعصار “ايداليا”

اضافة اعلان

🚨اعلان هام: تدعو السفارة المواطنين المقيمين في المناطق المتأثرة بإعصار "ايداليا" الى توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة. في الحالات الطارئة يمكن الاتصال على رقم طوارئ

السفارة: 2022949522 pic.twitter.com/HexDOi261T — Embassy of Jordan US (@JoEmbassyUS) August 30, 2023

دعت سفارة الأردن في واشنطن، الأربعاء، الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بإعصار “ايداليا”، إلى توخي الحيطة والحذر.وقالت السفارة في تغريدة لها عبر موقع “X”، إنه يجب على الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالإعصار الامتثال إلى تعليمات السلامة العامة.وأضافت أنه يمكن التواصل معها في الحالات الطارئة على رقم (2022949522).واشتد “ايداليا” فوق خليج المكسيك في طريقه إلى ساحل الخليج بولاية فلوريدا الأميركية، مما أجبر السلطات على إجلاء السكان في المناطق الساحلية المنخفضة المتوقع أن تهطل عليها أمطار غزيرة عندما يضربها الإعصار الأربعاء.وقال المركز الوطني للأعاصير، إن سرعة الرياح القصوى لإيداليا بلغت 169 كيلومترا في الساعة، في وقت مبكر من مساء أمس الثلاثاء، وستزداد شدتها قبل أن تبلغ اليابسة.ومن المتوقع أن ترتفع شدة الإعصار بحلول ذلك الوقت إلى الفئة الثالثة على مقياس سافير-سيمبسون الذي يتألف من 5 درجات. ويُصنف الإعصار من الفئة الثالثة على أنه إعصار كبير، إذ تصحبه سرعتها القصوى 179 كيلومترا في الساعة على الأقل.