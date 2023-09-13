سفراء للمملكة يؤدون اليمين أمام الملك

اضافة اعلان

أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، أمس، سفراء جدد للمملكة بمناسبة تعيينهم في دول شقيقة وصديقة.فقد أدى اليمين كل من الدكتور "نواف وصفي" التل سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى المجلس الفدرالي السويسري، والدكتور إسماعيل المعايطة سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى مملكة ماليزيا، ورغد السقا سفيرة فوق العادة ومفوضة للمملكة لدى مملكة إسبانيا.كما أدى اليمين معتز الخصاونة سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية رومانيا، ومحمد الشبار سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية تشيلي، والدكتور معن خريسات سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.وأدى اليمين أيضا سنان المجالي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى دولة الكويت، وحمزة العمري سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية كازاخستان.وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.-(بترا)