الخميس 10 آب 2023
النسخة المطبوعة

سلاح الجو الملكي يفتح باب التسجيل للطلبة

سلاح الجو
سلاح الجو
أعلن سلاح الجو الملكي، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل للطلبة كـ “مرشح طيران”، ضمن برنامج بكالوريوس علوم الطيران.
ودعا سلاح الجو الملكي، الراغبين بالانضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء لتكون صقراً من الصقور الشجعان لتنال شرف الدفاع عن سماء الوطن وشرف حمل رسالة الثورة العربية الكبرى.اضافة اعلان
ودعا الطلبة والطالبات لمقابلة لجنة الانتخاب إذا توفرت لديك الرغبة الأكيدة بالانضمام كتلميذ مرشح طيران ضمن برنامج بكالوريوس علوم الطيران
شروط انتخاب وتجنيد تلاميذ مرشحي الطيران
1. يتم تقديم الطلبات وارفاق الوثائق المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي على الرابط التالي:
WWW.RJAF.MIL.JO
والذي سيتم تفعيله مجاناً حين صدور نتائج الثانوية العامة
2. أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
3. أن يكون حائز على أي من الشهادات التالية:
أ. شهادة الدراسة الجامعية (الفرع العلمي , الأدبي فقط).
ب. شهادة الدبلـــــــــــــــــــوم (الفرع العلمي , الأدبي فقط).
ج. شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي ، الأدبي) فقط على أن لا يقل المعدل العام فيها عن 70% ولجميع مستويـات المتقدمين الثقافية (ثانوية عامة ، دبلوم ، بكالوريوس).
4. أن يكون المتقدم حاصل على معدل 70% باللغة الإنجليزية كحد أدنى ولجميع مستويات المتقدمين الثقافية .
5. أن يكون أعزب.
6. أن لا يقل الطول عن (165 سم) ولا يزيد عن (185 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن.
7. أن لا يكون ممن تقدم لمقابلة لجنة إنتخاب الطيارين في الأعوام السابقة.
8. أن لا يتجاوز العمر حتى 31/12/2023:
أ. 24 عاماً بالنسبة للجامعيين مواليد ليس قبـــــــل (1/1/2000).
ب. 22 عاماً بالنسبة لحملة الدبلوم مواليد ليس قبل (1/1/2002).
جـ. 20 عاماً بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية العامـــــــــــة مواليد ليس قبل (1/1/2004).
9. أن يجتاز الفحوصات المقررة لتجنيد تلاميذ مرشحي الطيـران.
10. تنطبق كافة الشروط أعلاه على المتقدمين من الذكور والإناث.
11 . أن لا يكون للمتقدم أخ أو أخت تلميذ مرشح او طيار عامل في سلاح الجوالملكي .
12. أن تنطبق على المتقدم شروط القبول المعتمدة لدى الجامعات الأردنية.
الوثائـــــــــــق المطلوبــــــــــــة:
يجب على كل من يتقدم للجنة المقابلة أن يبرز الوثائق الثبوتية التالية:
1. شهادة الدراسة الجامعية (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مُصدقة من وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــي .
2. شهادة دبلوم لخريجي كليات المجتمع (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مصدقة من وزارة التعليم العالي .
3. كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامة مُصدقاً لخريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية العامـــــة .
4. شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنهــا .
5. دفتر العائلة + صورة مُصدقة عنـــــــــــــــــــه .
6. جواز السفر أو الهوية الشخصيـــــــــــــــــــــة .
7. دفتر خدمة العلم للذكــــــــــــــــــــــــــــــــــور .
8. صورة شخصية عــــــــــــــــــــــــــــــــدد (6) .
ــــــــــ ملاحظات عامة ــــــــــ
1. سيتم التواصل مع منطبقي الشروط من خلال الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي WWW.RJAF.MIL.JO ومن خلال الهاتف الخلوي لمقدم الطلب.
2. سيتم إستقبال من تنطبق عليه الشروط في قيادة سلاح الجوالملكي/ ماركا (الباب الجنوبي) إعتباراً من الساعة (0800) وحسب الموعد الذي يحدد له من قبل اللجنة برسالة نصية أو عن طريق الموقع الإلكتروني .
3. الوصول إلى الباب الجنوبي/ قيادة سلاح الجو الملكي عن طريق خط ماركا الجنوبية (مجمع رغدان) نادي السباق الملكي.
4. إحضار ملابس رياضية مع حذاء خفيف.

وزارة العمل - (أرشيفية)

ضبط 769 عاملا سوريا مخالفا لقانون العمل منذ16 ساعة

طقس حار

بدء تأثير الكتلة الحارة غدا منذ16 ساعة

جانب من جلسة مجلس الوزراء ليوم الأربعاء

مجلس الوزراء يقر نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد 09 آب 2023

إعلان تنزيلات على واجهة أحد محال الألبسة في عمان - (الغد)

دراسة توصي بتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة 09 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محيي الدين توق

توق: نسعى لتطوير جميع المناهج بحلول عام 2026

منذ4 ساعة
image

توقيف شخص قاد مركبته عن بعد على شارع الـ60

منذ5 ساعة
سيارة إسعاف

وفاتان بحادثي سير في ماحص والشونة الجنوبية

منذ5 ساعة
أجواء حارة

المملكة تتأثر تدريجيا الجمعة بموجة حارة وجافة

منذ6 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه وفدا أكاديميا من جامعة "ستراثكلايد" البريطانية أمس-(بترا)

الفايز: الأردن يواجه تحديا اقتصاديا كبيرا

منذ16 ساعة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: مجلس النواب مظلة رئيسية لمجمل الأداء العام للدولة

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

رمزيات المخيم الفلسطيني وتفاعلاته..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مدارس خاصة تنتهك حقوقا.. و"التربية" ترفع الرسوم

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مؤشرات نقدية إيجابية مبشرة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السعودية وإسرائيل.. ما الجديد؟

سميح المعايطة |اليوم

أزمات تتراكم وحل وحيد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات | منذ16 ساعة
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
 