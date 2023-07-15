سلاح الجو يحصل على جائزة (AIR TATTOO) للمرة الثانية على التوالي

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حصل سلاح الجو الملكي الأردني اليوم السبت، على جائزة أفضل عرض للطائراتالثابتة على المدرج للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد اجتياز طائرة "C130" الأردنية عدداً من الاختبارات مع أكثر من 300 طائرة مشاركة من مختلف الأنواع والأحجام من دول مختلفة.وقال قائد سلاح الجو الملكي الأردني العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات: "إن فوز سلاح الجو بالجائزة للمرة الثانية على التوالي يعكس التميز في الإعداد والتحضير ومدى الاحترافية والجاهزية والمكانة التي يحتلها سلاح الجو الملكي وسط الجيوش العالمية".وقدم العميد الركن الطيار حياصات الشكر والثناء للمشاركين في مراحل التحضير والإعداد والعرض النهائي، متمنياً أن يكون هذا النجاح حافزاً لبذل المزيدمن الجهد رفعةً لقواتنا المسلحة في ظل حضرة جلالة الملك عبدالله الثانيوسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.يُشار إلى أن جناح سلاح الجو الملكي يشارك في المعرض الجوي (AIR TATTOO) الدولي، والذي يقام على قاعدة فيرفورد الجوية في مدينة سويندون البريطانية ويستمر لثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 75 دولة حول العالم. -(بترا)