 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سلطان عُمان يزور الأردن الأربعاء

السلطان هيثم بن طارق - (أرشيفية) 2
السلطان هيثم بن طارق - (أرشيفية)
يبدأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بعد غد الأربعاء، زيارة دولة للأردن تستمر يومين، تلبية لدعوة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.اضافة اعلان

ويرافق جلالة السلطان وفد رفيع المستوى. (بترا)
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