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الإثنين 20 أيار 2024
4:20 م
سلطان عُمان يزور الأردن الأربعاء
السلطان هيثم بن طارق - (أرشيفية)
يبدأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بعد غد الأربعاء، زيارة دولة للأردن تستمر يومين، تلبية لدعوة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.
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ويرافق جلالة السلطان وفد رفيع المستوى. (بترا)
عُمان
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