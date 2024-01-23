الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من السيول

جسر سيل الزرقاء
جسر سيل الزرقاء
أعلنت سلطة وادي الاردن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الادارات بالاغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزيه الكوادر والاليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.اضافة اعلان

يأتي ذلك نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي بدءا من هذه الليلة وخلال الأيام القادمة وما يرافقه من هطولات للأمطار باذن الله تعالى وتشكل للسيول في مجاري الاودية  وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية.

وتهيب سلطة وادي الاردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والارواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وتؤكد سلطة وادي الاردن ان طواقمها المناوبة في جميع ادارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن اقصى درجات الاستجابه وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.

ويمكن للمواطنين الاتصال على الارقام التالية:
ادارة مصادر مياه الاغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم
0780469438
ادارة مصادر مياه الاغوار الجنوبية هاتف رقم
0781110578
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