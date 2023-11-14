الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة

أمطار - (تعبيرية)
أمطار - (تعبيرية)
أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.
وقالت السلطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وما يرافقها من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.اضافة اعلان
وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.
ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين - (أرشيفية)

الحكومة: توقيف أشخاص بسبب التخطيط للمرابطة داخل مسجد في الغور

منذ 6 دقيقة
b1f1c684-أمطار-1

المملكة تتأثر بأول منخفض جوي اليوم والأرصاد تحذر

منذ3 ساعة
أمطار في الأردن - (أرشيفية)

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع امتداد منخفض جوي غدا

منذ19 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية: إجلاء 69 مواطنا أردنيا من المقيمين في غزة

منذ19 ساعة
المستشفى الميداني الأردني في غزة - (أرشيفية)

النواب: ننسق للعمل على زيادة المستشفيات الميدانية في غزة والضفة

منذ20 ساعة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

الصفدي: ليصمت من ينظر على المقاومة فلا يجوز لقاعد أن يُفتي للمقاوم

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

مواقف شجاعة من أجل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

هل استفاد الأردن من ضربة أكتوبر؟

ماهر أبو طير |اليوم

الخوف من المطالبة بشمال غزة فقط!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تثبيت التصنيف الائتماني للأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردنيون يقدرون

سميح المعايطة |اليوم

أميركا في الجانب الخاطئ من التاريخ

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات | منذ15 ساعة
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |11 تشرين الثاني 2023
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 