سمارة رئيسا لمجلس النقباء

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تسلم نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي رئاسة مجلس النقباء، منذ بداية الشهر الحالي والتي تستمر لأربعة أشهر.علما أن رئاسة المجلس دورية بين النقابات الست الموجودة في مجمع النقابات المهنية.