الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سمارة: مشروع إفطار صائم يهدف لتأمين وجبة عائلية يومية لأهل غزة

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
شعار نقابة المهندسين الأردنيين
أعلن نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي أن مشروع إفطار صائم في غزة الذي أطلقته نقابة المهندسين الأردنيين مؤخرا يهدف إلى تأمين وجبة إفطار عائلية لأهلنا الصامدين والمرابطين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي همجي، وإبادة وتجويع لم تشهده البشرية عبر التاريخ.اضافة اعلان

وأكد نقيب المهندسين خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المشرفة على المشروع، والتي تضم الأمانة العامة، ورؤساء الفروع، وأعضاء من اللجان النقابية، أن نقابة المهندسين الأردنيين ومنذ بداية العدوان الغاشم لم تألو جهدا في تنظيم الفعاليات والحملات التي تدعم صمود أهلنا، وتسهم ولو بالقليل في استمرارهم بحياة كريمة.

وأشار سمارة إلى أن الوضع أصبح في غاية الخطورة، حيث يواجه مئات الآلاف من سكان غزة خطر المجاعة الوشيك، وأصبحنا نسمع يوميا بأعداد من الشهداء الأطفال وكبار السن الذين توفوا بسبب الجوع والعطش، وهذا يدفعنا إلى شحذ الهمم والتفاعل بكافة السبل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ولفت إلى أن كافة الإجراءات التي قامت بها نقابة المهندسين الأردنيين خلال الفترة الماضية، كانت الأوضح والأنجع على مستوى كافة الجهات الأخرى، وأصبح العبء على نقابة المهندسين الأردنيين، مؤكدا أن موقف الشعب الأردني كان وما زال المتقدم على كافة المواقف.

وبين سمارة أن استمرار العدوان بهذه الوحشية يضاعف المعاناة على أهلنا ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليهم، فضلًا عن تضاعف الاحتياجات الماسة لتوفير العلاج والدواء والمستلزمات الطبية والإيواء.

وأكد أن كل جهد في هذه المرحلة مهم في نصرة وحماية أهلنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنية التحتية ويطبق عليهم العدوان الصهيوني سياسة الأرض المحروقة والحصار المحكم وقطع الماء والكهرباء ومنع دخول الغذاء والخدمات الحيوية تحت مرأى ومسمع العالم.

وأوضح نقيب المهندسين أن هذا المشروع يأتي في إطار الواجب الوطني والأخلاقي لنقابة المهندسين الأردنيين، حيث سينطلق خلال شهر رمضان المبارك وسيكون التبرع بقيمة وجبة إفطار عائلية بمبلغ 10 أو 20 دينارا أو 50 دينارا، حيث سيتم بيع كوبونات في مقر نقابة المهندسين وكافة فروعها في المحافظات.

وأكد أن الهدف الرئيس في هذه المرحلة هو جمع أكبر مبلغ من التبرعات لتأمين أكبر كمية من وجبات الإفطار لأهلنا الصامدين في القطاع، إذ أنه تم التعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي بدورها تعاقدت مع مطبخ سيعمل على تجهيز وجبات الإفطار يوميا داخل الأردن ثم سيتم إيصالها برا من خلال المعابر الحدودية، لافتا إلى أن عملية التجهيز ستكون يومية خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا سمارة المهندسين والنقابيين والمواطنين إلى التفاعل مع هذا المشروع لكون قطاع غزة بحاجة ماسة لجميع أشكال الدعم في مواجهة العدوان الصهيوني الإجرامي الذي يتعرض له.

وبين أن التبرع للمشروع سيكون طيلة الشهر الفضيل في مركز النقابة بمنطقة الشميساني وفروعها في كافة محافظات المملكة، وعبر إي فواتيركم على الرابط التالي: ، ومن خلال خدمة كليك عبر المحافظ الإلكترونية ومحفظة النقابة الإلكترونية عبر زين كاش باستخدام المعرف Jeaiftar.
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