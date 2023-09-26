الثلاثاء 26 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"شؤون المرأة" تشيد برفع نسبة السيدات في التعديل الوزاري الجديد

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

أشادت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة برفع نسبة السيدات في مجلس الوزراء بالتعديل الوزاري الجديد على حكومة بشر الخصاونة  إلى 7 سيدات وبنسبة تشكل 24% من إجمالي عدد الوزراء.اضافة اعلان

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن هذا يعكس التزام الحكومة الأردنية في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والمشاركة السياسة تحديدا، حيث أن مشاركة المرأة في الحياة العامة وخصوصا مشاركتها السياسية وفي مواقع صنع القرار، شهدت تقدّما ملموسا مدعوما بإرادة سياسية قوية، حيث أولى جلالة الملك عبد الله الثاني اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة العامة، وترجمة لاحكام الدستور الأردني والذي نص على تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع.  

وتابعت أن شؤون المرأة تأمل ان ينعكس هذا التعديل باتجاه تعزيز وزيادة مشاركة المرأة في العديد من المواقع القيادية لتكون شريكة فاعلة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والتقدم والازدهار لوطننا الغالي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إغلاق مستشفى خاص في إربد لنقص الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية

إغلاق مصنع غذائي بالمفرق وتوقيف 6 بائعي محروقات على الطريق

منذ 4 دقيقة
Untitled-1

الملكة رانيا تفتتح مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي في الياسمين - صور

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

مجلس الوزراء يعقد أول جلسة بعد التعديل

منذ4 ساعة
وزير المياه والري، المهندس رائد ابو السعود

زيارة مفاجئة وأول تصريح لوزير المياه الجديد

منذ4 ساعة
شركة-مناجم-الفوسفات-الأردنية

بيان من الفوسفات حول قضية التأمين الصحي لمتقاعديها

منذ5 ساعة
الملك يحث على تطوير عمل ديوان المحاسبة

الملك يحث على تطوير عمل ديوان المحاسبة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ليس نقدا للحكومة الحالية

ماهر أبو طير |اليوم

توقف المشاريع الوطنية!

محمود الخطاطبة |اليوم

ألمانيا تتطهر من المحرقة / الهلوكوست

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاتصالات بين الشركات والهيئة

سلامة الدرعاوي |اليوم

تعديل وزاري.. بين الصعوبة وخيبة أمل الاختيار!

نضال المجالي |اليوم

إسرائيل المتمددة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 