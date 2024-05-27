 
الإثنين 27 أيار 2024
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شاهد مقابلة ولي العهد مع قناة العربية (فيديو)

مقابلة سمو الأمير الحسين ولي العهد مع قناة العربية بمناسبة اليوبيل الفضي
مقابلة سمو الأمير الحسين ولي العهد مع قناة العربية بمناسبة اليوبيل الفضي
أجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية، بمناسبة "اليوبيل الفضي" لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.اضافة اعلان

وتحدث سمو ولي العهد في المقابلة، التي بُثت أمس الأحد، عن فترة الخمسة وعشرين عاما الماضية، وأبرز مواقف الأردن وإنجازاته، وما واجهه من تحديات، وتطلعاته للمستقبل.

وأشار سموه إلى منعة الأردن وقدرته على تخطي ظروف الإقليم المعقدة، وأهمية العلاقات الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة.

وتطرقت المقابلة إلى جملة من المواضيع السياسية والاقتصادية وأبرز التطورات على الساحة الإقليمية.

وتخلل المقابلة زيارة إلى محمية غابات عجلون التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تناولت الجانب الشخصي لسمو ولي العهد، وعددا من المحاور حول السياحة في الأردن.
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