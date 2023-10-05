الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شبان يطالبون بتعزيز فاعليتهم في المؤتمرات المناخية

مدينة عمان - أرشيفية
مدينة عمان - أرشيفية
 في وقت يحتاج فيه النشطاء الشباب في أزمة المناخ وتداعياتها على الأردن، لفرص تحقق لهم العمل في هذا المجال، وتعزيز فاعليتهم فيه، بخاصة في أوساط مجتمعاتهم المحلية، وجه بعضهم النقد، لمؤتمرات وورش العمل ذات المحتوى المتعلق بطبيعة اهتمامهم بالتغير المناخي.اضافة اعلان
ورأوا أن هذه الأنشطة والفعاليات، تفتقر لأي مخرجات، يمكنها أن تظهر كمبادرات ومشاريع، تسهم بالتعامل مع أزمة المناخ على نحو فاعل في المملكة.
وتخلو هذه الفعاليات، من التركيز على مبادرات الشباب المتعلقة بأزمة المناخ، وفق الناشطة في مجال حقوق الإنسان والعمل المناخي جومان الخطيب، التي أكدت لـ"الغد"، أن الفعاليات، لا تحقق أي فائدة عملية على أرض الواقع، ولا تتعدى أن تكون نشاطات تنفذ للحاق بركب عالمي، مهتم بأزمة المناخ.
وبينت أن محتواها "لا يتسم بأي قيمة مضافة لمن يشاركون فيها، وما تقدمه من محتوى ومعلومات، يمكن الوصول اليه عبر شبكة الإنترنت"، مطالبة بـ"الخروج من المرحلة النظرية الى العملية، ورفع قدرات الشباب بجذب تمويلات لتنفيذ مبادرات خلاقة في العمل المناخي، وتسويقها، وتطويرها مستقبلا".
ويفتقر محتوى وجلسات النقاش لهذه الفعاليات التي تحمل عناوين الشباب والتغير المناخي لأي مخرجات عملية، تنفذ على أرض الواقع، وفق الناشط الشبابي أمجد بني عيسى، الذي أكد، أن "وجود برنامج تدريبي للشباب يسبقها، مهم جدا لضمان زيادة وعي الشباب بالعمل المناخي، ودفعهم لتبني مبادرات خلاقة، تسهم بمواجهة تحديات أزمة المناخ على المملكة".
وأكد أن "مخرجات هذه الفعاليات، يجب أن تتركز على تنفيذ مشروعات تسهم بالتخفيف من أزمة التغير المناخي، والتكيف معها محليا، بالإضافة الى إسهامها بـ"خلق فرص عمل للشباب في العمل المناخي، وصقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية في هذا المجال".
ولفت الى أن "المشاريع المختارة لا بد أن تعكس ما ورد في السياسات الوطنية لمواجهة تغير المناخ، ووفق خطط وإستراتيجيات شاملة لكافة القطاعات".
وكانت، ورقة موقف صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وقد أشارت الى أن "أدوار الشباب في العمل المناخي، لا تؤخذ على محمل الجد من المؤسسات الحكومية، في وقت نحن بحاجة فيه لسن سياسات أقوى، وأكثر وضوحا لدعم الشباب بهذا الشأن". 
ولا يذهب نائب رئيس جمعية الجيل الأخضر عبدالله دريعات بعيدا عما ذكره سابقوه، إذ قال إن "المؤتمرات الشبابية المناخية كافة، لم ينتج عنها أي مخرجات عملية تحقق الأهداف الوطنية في التعامل مع قضية المناخ".
وبرغم "ضرورة عقدها، لكنها يجب أن تتمحور حول نماذج شبابية ناجحة، تهدف لتبادل الخبرات، وتعلم الدروس المستفادة لدى الحديث عن مواجهة أزمة المناخ"، من وجهة نظره.
وبرأي دريعات فإن "الجهات التي تعني بالشباب، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني عليها، التركيز في المرحلة المقبلة على خلق مبادرات في هذا الجانب، تحقق فائدة للمجتمعات المحلية".
وبين لـ"الغد" أن "إدماج الشباب محليا في العمل المناخي، أمر مهم جدا، وعبره يمكن تحديد المحتوى العملي والعلمي، والنقاشي لمؤتمرات وورش العمل التي ستعقد مستقبلا لهم". 
وأشار الى أن "الأموال التي تخصص لعقد المؤتمرات والورش، يجب أن يخصص جزء منها لدعم المبادرات الشبابية في العمل المناخي، وتحقيق مخرجات عملية ميدانية على أرض الواقع"، مبينا أن "تنفيذ مثل هذه المبادرات يسهم بخلق فرص عمل خضراء للشباب، وستفرز نتائج يمكن مناقشتها في المؤتمرات.
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