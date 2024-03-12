شتيوي: تقرير حالة البلاد قام على منهجية مختلفة لهذا العام

سماح بيبرس

عقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي مؤتمرا صحافيا، اليوم الثلاثاء، للحديث عن تقرير حالة البلاد بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل".



وقال شتيوي إن تقرير حالة البلاد الجديد قام على منهجيّة مختلفة لهذا العام، حيث تم اختيار موضوع محدد والتوسع في دراسته وتحليله بشكل تفصيلي وربطه بالأولويات الوطنية، فيما وقع الاختيار على موضوع الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل، وذلك للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتسابق الدول في تبنيها، ولارتباطها الوثيق بالأولويات الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.



وأضاف أن التقرير سعى إلى إبراز أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل من خلال تحليل سوق العمل والتعليم والوقوف على مدى القطاعات المختلفة للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.



وتابع شتيوي أن أهمية هذا التقرير تبرز في ظل الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص لمواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة، وكذلك لوجود ارتباط وثيق مع الأولويات الوطنية التي تم تحديدها برؤية التحديث الاقتصادي العام، وخطة التحديث الإداري.

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وأشار إلى أن المجلس بصدد عمل دراسة التأثيرات الاقتصادية للعدوان على غزة على الاقتصاد الأردني، إذ تتناول الدراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للعدوان على غزة.