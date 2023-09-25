الإثنين 25 أيلول 2023
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شريم: للمرأة مشاركة كبيرة مع الرجل في صنع السلام ومنع النزاعات

رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ميادة شريم
رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ميادة شريم
اختارت منظمة المنطقة العالمية الثانية "IWPG" رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ميادة شريم لتكون سفيرة للسلام في الأردن.

وبينت شريم في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن اختيارها سفيرة للمنظمة جاء عقب مشاركتها للمؤتمر الذي عقدته المنظمة مؤخراً في كوريا الجنوبية تحت عنوان "قمة المرأة للسلام العالمي 2023".اضافة اعلان

وكانت شريم أكدت في المؤتمر الدور الذي تضطلع به المرأة الأردنية في السلام والأمن، مشيرة إلى أجندات المرأة للسلام والأمن.

ولفتت إلى عدد من العناوين الرئيسة حول سبل تعزيز السلام المتقدم للنساء وإعداد مستقبل سلمي للأطفال والشباب بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وزادت أن المرأة اليوم لها مشاركة كبيرة جنبًا إلى جنب مع الرجل بالجهود المبذولة لصنع السلام ومنع النزاعات، مبينة أن عدد النساء المشاركات في عمليات صنع السلام الرسمية حالياً ما يزال منخفضاً رغم تعدّد الالتزامات والمبادرات المتخذة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضافت أنه في السنوات الماضية تم تمثيل المرأة الأردنية بشكل كبير في مواقع صنع القرار وفي القطاع الأمني والعسكري، وعدد المشاركة النسائية يزداد كل سنة، لافتة إلى أن الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، ساهمت بشكل كبيرة في الاستجابة للنوع الاجتماعي في تحقيق السلم والأمان.

وتابعت: للمشاركة السياسية للمرأة دور كبير في تحقيق الأمن والسلام؛ لذلك قمنا سابقًا بجهود جبارة عبر التعديلات الدستورية برفع نسب مشاركة المرأة سياسيًا، فتم إقرار حزمة من القوانين من شأنها تطوير وتعزيز تمكين المرأة الأردنية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكدت شريم دور الدولة الأردنية ومدى اهتمامها بالمرأة وتعزيز سبل الأمن والأمان والحماية، موضحة أن الأردن كان من أوائل الدول التي وضعت خطة تفعيل قرار مجلس الأمن 1325، لإيمانها بالدور الذي تمثله وتلعبه المرأة في تحقيق السلام والحماية.
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