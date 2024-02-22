صباح الرافعي تقدم أوراق اعتمادها لحاكم كندا

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ونقلت السفيرة الرافعي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الحاكم العام الكندية، ماري ماي سيمون، وتمنياته للشعب الكندي الصديق بمزيد من التقدم والنماء. وبدورها طلبت الحاكم العام، سيمون، نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وكما أبدت اهتمام الحكومة الكندية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مسؤولين من الحكومة الكندية ووزارة الخارجية الكندية وعميد السلك الدبلوماسي في كندا وعمداء السلك الدبلوماسي العربي والأوروبي وممثلي السلك الدبلوماسي في أوتاوا.