الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صحفيون: أهمية دور الإعلام في مشاركة الشباب السياسية

أرشيفية
أرشيفية
 أكد صحفيون وإعلاميون، أن دور الإعلام في المرحلة المقبلة لا يقل أهمية عن دور الأحزاب بتوعية وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية والانخراط فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها حزب الميثاق الوطني في مقره أمس، والتي خصصت لإعلاميين وصحفيين، تناولت الحديث عن الأحزاب، ودور الإعلام الأردني بتهيئة البيئة السياسية لدى المجتمع.اضافة اعلان
ورحب رئيس لجنة الإعلام الشبابية عن محافظة العاصمة أمجد شركس، بالحضور الذي قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء ممن قضوا في قطاع غزة، جراء الهجوم البربري لطائرات الاحتلال الصهيوني على السكان.
وبدأت الجلسة بالحوار مع أمين عام الحزب محمد المومني، والحديث عن دور الإعلام بتعزيز المشاركة المجتمعية والشبابية في الحياة السياسية والانتخابات.
وسلط الأمين العام المساعد لشؤون الشباب جمال الرقا، في مداخلة له الضوء على دور السلطة الرابعة والحياة الحزبية المقبلة.
‎وشارك بالحوار، إعلاميون تحدثوا عن آلية العمل بقانون الأحزاب الجديد، مثمنين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني تحت قبة البرلمان.
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